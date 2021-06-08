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- 08 Haz 2021 - 08:06

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Bölüm Full İzle! 8 Haziran 2021 EDHO Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircisinin karşısına 197.bölümü ile çıkmaya hazırlanıyor. Savaşın giderek büyüdüğü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde verilen kayıplar da artıyor. Yeni bölümlerinin sabırsızlıkla beklendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 198. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 197. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 8 Haziran 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Salı gününün reyting rekortmenlerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekran macerasına ara vermeden devam ediyor. 8 Eylül 2015’ten bu yana yayın hayatına devam eden dizi, Hızır Çakırbeyli’nin yer altı dünyasına girişini ve yaşadıklarını konu alıyor. Mafya babası Hızır Çakırbeyli ve ailesine odaklanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol karakterini Oktay Kaynarca canlandırıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle sevenlerini ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı, saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 197. Bölümde Neler Yaşandı?

Televizyon severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, seyircisinin karşısına en son 197.bölümü ile çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini kaybetmeye devam etti. Gelini Didem Çakırbeyli’nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı’yı da kaybeden Hızır, savaşı büyütmeyi ve sükûneti bir kenara bırakmaya karar verdi.

Façalı ve Çakırbeyli ailelerine düşen yas ateşi, cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırı ile daha da alevlendi. Abisi ve yeğeninden sonra en yakın adamını kaybeden Behzat Façalı, ailesindeki kadınları Ankara’ya göndermeye karar verdi ve kaybettiklerinin intikamını almaya yemin etti. Behzat’ın kendisini kaybetmesinden korkan Hızır ise kurduğu planın merkezine Behzat’ı koydu ve bu zor günleri birlikte yaşamaya davet etti. Evleri birleştiren iki aile Ömür ile İlyas arasındaki kırgınlığın son bulmasını da sağladı. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan’ın bir oğlunu daha tuzağa çekti. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşı daha da büyüttü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 198. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV’nin gözde dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 198.bölüm ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Rıdvan’ı ele geçiren Çakırbeyli ve ekibi, onu sorgulayacak. Kimseyi dinlemeyen Behzat, Rıdvan’ı vuracak. Savaşı resmen başlatan Çakırbeyli ailesi, oyuna katılan yeni oyuncu ile karşı karşıya geçecek. Alparslan ise Kimsesiz Doğan’ın teklifiyle önemli bir yol ayrımına girecek. Alparslan Çakırbeyli için artık fedaileri mi yoksa ailesini mi yönetmek istediğine karar verme vakti gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü, bu akşam, saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

 

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08 Haz 2021 - 08:06 - Dizi Fragmanları

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