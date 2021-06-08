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- 08 Haz 2021 - 08:09

Masumlar Apartmanı Dizisi 37. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 8 Haziran 2021 Masumlar Apartmanı Sezon Finali Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların ilgi çeken dizisi Masumlar Apartmanı, sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kardeşlerin sırlarla dolu hayatını ekranlara getiren Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finaline İnci’nin hamileliği damga vuruyor. Masumlar Apartmanı dizisi 36. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 37. bölüm (sezon finali) fragmanı yayınladı mı? İşte, tüm ayrıntılar…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 37. Bölüm Sezon Finali TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1’in yeni sezon dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Ele aldığı konunun özgünlüğü ve oyunculuk performansıyla hayran kitlesini her geçen gün artıran Masumlar Apartmanı’nın başrolünü Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi popüler isimler paylaşıyor. Kardeşlerin sırlarla dolu yaşamını konu alan Masumlar Apartmanı, onların obsesif takıntıları etrafında dönüyor. Masumlar Apartmanı, her salı, saat 20.00’da TRT1 ekranlarına geliyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Masumlar Apartmanı, seyircisinin karşısına en son 36.bölümü ile çıktı. Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilimin ortaya çıkmasına neden oldu. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmaya karar verdi. Naci ise Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçti ve tedaviyi kabul ettiğini Safiye’ye söyledi.

Öte yandan Gülben, hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışmak zorunda kaldı. Bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa da Gülben, Şennur’un yemek davetini kabul etmek zorunda kalınca, asıl sınavı için hazırlanmaya başladı. Zor bir yemek geçiren Gülben, obsesif takıntıları ile Esat arasında sıkışıp kaldı. İnci ise aralarındaki gerilimi bitirmek için Han’a bir sürpriz planladı. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşacak olması İnci’yi başka bir serüvene sürükledi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Türkiye’nin magazin gündeminde sürekli yer alan Masumlar Apartmanı, sezon finali bölümü olan 37.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı’nın 37.bölüm fragmanına göre; Han ile İnci arasındaki sürpriz büyük bir sırrın ortaya çıkmasıyla yarıda kalacak. Tedavi için yurt dışına gidecek olan Naci, Safiye ile vedalaşacak. Gülben’in Esat’a sırlarını açmasıyla birlikte dizideki bütün aşklar büyük bir sınava tabi tutulacak. İnci’nin hamile olduğunun ortaya çıktığı Masumlar Apartmanı sezon finali, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarına gelecek.

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08 Haz 2021 - 08:09 - Dizi Fragmanları

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