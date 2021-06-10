Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Haz 2021 - 07:24

Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada bu haftanın birincisini belirlemeye giderek yaklaşıyor. Programın seyircisi 15 bin TL para ödülünü kazanacak olan gelini beklerken, günün yarışmacısını ve aldığı puanları da merak ediyor. Merakla beklenen Zuhal Topal’la Sofrada 10 Haziran puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada 9 Haziran yarışmacısı kim, kaç puan aldı? İşte, tüm ayrıntılar…

ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranların sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada, gelinlerin sofra yarışını seyircisinin evlerine taşıyor. Haftanın 5 günü yayınlanan programda, her gün bir gelin kaynanaları sofrasında ağırlıyor. Çorbadan tatlıya tam bir menü çıkaran gelinler, sunum ve masadan da puan alıyor. Sofraya konuk olan Zuhal Topal ve kaynanalar ise gelinlere puan veriyor. Birincisine 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Sofrada, hafta içi her gün, saat 16.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 9 Haziran Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada seyircisinin karşısına en son 9 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Zuhal Topal’la Sofrada programının son bölümünde gelin Fatma yarıştı. Kaynanalara gösterişli bir sofra kuran Fatma’nın menüsünde; Cennet Çorbası, Taze Bakladan Fava, Ağzı Açık, Çiğ Köfte, Patlıcan Kebabı, Bostana Salatası, Dondurma Eşliğinde Fıstıklı Kadayıf lezzetleri yer aldı.

Kaynanalardan haftanın en yüksek puanlarını kapmayı başaran Fatma, kaynana Nezahat’in verdiği puanla sinirlendi. Kaynana Nezahat’in her yemeği beğenip 6 puan vermesi masada kaos oluşturdu. Fatma kaynana Elfide’den 7, Nursen’den ise 8 puan aldı. Kaynana Elmas’ın 5 puan vermesi ise masadaki ikinci krizin ortaya çıkasına neden oldu. Günü 26 puanla tamamlayan Fatma, Zuhal Topal’ın verdiği puanı öğrenmek için cuma gününü bekleyecek.

Zuhal Topal’la Sofrada 10 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı 10 Haziran 2021 tarihinde de seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bugünkü yarışmacısı kaynana Nezahat’in gelini olacak. Lezzetli bir sofra kuracak olan gelinin kaç puan alacağı ise merakla beklenilecek. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarından yayılacak.

 

# zuhal topalla sofrada, Zuhal topalla sofrada kesintisiz youtube izle, Zuhal topalla sofrada 10 Haziran 2021, zuhal topalla sofrada canlı izle, Zuhal topalla sofrada haberleri, zuhal topalla sofrada son bölüm izle, Zuhal topalla sofrada canlı yayın izle, Zuhal topalla sofrada 10 Haziran 2021 Perşembe, zuhal topalla sofrada youtube, Zuhal topalla sofrada kesintisiz tam izle, zuhal topalla sofrada kesintisiz izle, zuhal topalla sofrada izle, Zuhal topalla sofrada canlı, Zuhal topalla sofrada kesintisiz son bölüm, Zuhal topalla sofrada son bölüm izle youtube, zuhal topalla sofrada hangi kanalda

10 Haz 2021 - 07:24 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Leyla İle Mecnun'un Yeni Leyla'sı Belli Oldu! Deniz Işın Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Leyla İle Mecnun'un Yeni Leyla'sı Belli Oldu! Deniz Işın Kimdir, Kaç Yaşında?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Camdaki Kız Hayri Kimdir? Nalan'ın Hayatına Bir Anda Giren Hayri'nin Gerçek Hikayesi Nedir? mask
Camdaki Kız Hayri Kimdir? Nalan'ın Hayatına Bir Anda Giren Hayri'nin Gerçek Hikayesi Nedir?
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Karakterini Kim Oynayacak? mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Karakterini Kim Oynayacak?
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Cam Tavanlar Cem Kimdir? Kubilay Aka Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Cam Tavanlar Cem Kimdir? Kubilay Aka Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status