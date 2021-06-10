Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 624. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranların sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada, gelinlerin sofra yarışını seyircisinin evlerine taşıyor. Haftanın 5 günü yayınlanan programda, her gün bir gelin kaynanaları sofrasında ağırlıyor. Çorbadan tatlıya tam bir menü çıkaran gelinler, sunum ve masadan da puan alıyor. Sofraya konuk olan Zuhal Topal ve kaynanalar ise gelinlere puan veriyor. Birincisine 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Sofrada, hafta içi her gün, saat 16.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 9 Haziran Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada seyircisinin karşısına en son 9 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Zuhal Topal’la Sofrada programının son bölümünde gelin Fatma yarıştı. Kaynanalara gösterişli bir sofra kuran Fatma’nın menüsünde; Cennet Çorbası, Taze Bakladan Fava, Ağzı Açık, Çiğ Köfte, Patlıcan Kebabı, Bostana Salatası, Dondurma Eşliğinde Fıstıklı Kadayıf lezzetleri yer aldı.

Kaynanalardan haftanın en yüksek puanlarını kapmayı başaran Fatma, kaynana Nezahat’in verdiği puanla sinirlendi. Kaynana Nezahat’in her yemeği beğenip 6 puan vermesi masada kaos oluşturdu. Fatma kaynana Elfide’den 7, Nursen’den ise 8 puan aldı. Kaynana Elmas’ın 5 puan vermesi ise masadaki ikinci krizin ortaya çıkasına neden oldu. Günü 26 puanla tamamlayan Fatma, Zuhal Topal’ın verdiği puanı öğrenmek için cuma gününü bekleyecek.

Zuhal Topal’la Sofrada 10 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı 10 Haziran 2021 tarihinde de seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bugünkü yarışmacısı kaynana Nezahat’in gelini olacak. Lezzetli bir sofra kuracak olan gelinin kaç puan alacağı ise merakla beklenilecek. Zuhal Topal’la Sofrada bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarından yayılacak.