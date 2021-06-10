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- 10 Haz 2021 - 07:32

Akrep Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV’nin giderek daha popüler hale gelen Akrep dizisi, heyecan dolu bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir anne ile kızın dram dolu yaşamını seyircisinin evlerine taşıyan Akrep, her Perşembe saat 20.00’da başlıyor. Merakla beklenen Akrep dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep dizisi 24. bölümde neler yaşandı? İşte Akrep dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

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Akrep 25. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Birbirinden kopuk anne ile kızın dram dolu hikayesini ekranlarına taşıyan Akrep dizisi, içerdiği entrikalarla seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV ekranlarına 1441 Productions imzalı olarak gelen Akrep dizisinin yapımcılığını İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, Akrep dizisinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor. Akrep dizisinin başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya paylaşırken; dizinin oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin ve Ahsen Türkyılmaz gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Entrikalarla dolu dizi Akrep, her perşembe saat, 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Akrep Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

Akrep dizisi seyircisinin karşısına en son 24.bölümü ile çıktı. Ferda’nın Perihan’dan alıp Ahmet’e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, Ferda’nın Ahmet’e aşkı ağır bastı. Ahmet’i zehirleyip zehirlememenin kararsızlığını yaşayan Ferda, Ahmet ile Perihan arasında kaldı. Efe hastanede vermiş olduğu hayat mücadelesini kazandı. Ancak, Ahmet’e karşı duyduğu kin çok büyük bir öfkeye dönüşmeye başladı.

Ahmet’in “Ferda” adını verdiği teknesini ateşe veren Efe, Merve’nin uyarılarına aldırış etmedi. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşmek için harekete geçti. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe’den Merve’ye romantik bir teklif geldi. Aras’ın hala Duru’ya aşık olduğunu fark eden Ayşem ise Aras ile nikah günü alacakları gün aradan çıkmaya karar verdi.

Akrep Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisine heyecanlı bir bölüm sunmaya hazırlanan Akrep dizisi, 25.bölüm fragmanını seyircisiyle buluşturuyor. Akrep dizisinin 25.bölüm fragmanına göre; Ahmet, kendisini Perihan ile Ferda’nın öldürmeye çalıştığını anlıyor. Perihan ile Ferda’nın başına silah dayayan Ahmet’in kimi öldüreceği merakla beklenirken, Ferda’nın bulunduğu mekanın cinayet ekipleri tarafından çevrilmesi bir hayli dikkat çekiyor. Akrep, bugün sat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

 

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10 Haz 2021 - 07:32 - Dizi Fragmanları

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