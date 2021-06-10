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- 10 Haz 2021 - 07:34

Anneler 164. Bölüm Tek Parça İzle! 10 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Anneler dizisi, seyircisinin karşısına heyecan seviyesini yükselttiği bölümleriyle çıkmaya devam ediyor. Romantik aşk hikayelerini ve kadınların karşılaştığı zorluklara karşı verdiği mücadeleyi ekranlara taşıyan Anneler, seyircisinin yeni bölümlerini merak etmesini sağlıyor. Cenk ve Hayat’ın evlilik hazırlıklarına başladığı Anneler dizisi 163. bölümde neler yaşandı? Anneler dizisi 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

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Anneler 164. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yonca Film imzalı olarak ekranlara gelmeye devam eden Anneler (eski adıyla Acemi Anneler), 19 Ekim 2020 tarihinden bu yana TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. Dram ve aile türündeki içeriğiyle seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran Anneler dizisinin 1’inci yönetmenliğini Gürsel Ateş, senaristliğini ise Baran Yıldırım ile Merve Ateşoğlu üstleniyor. Başrollerini Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk’ün paylaştığı Anneler dizisi, çok samimi arkadaş olan dört kadının yaşamını ve yaşamındaki zorlukları konu alıyor. Anneler, hafta içi her gün, saat 17.00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Anneler Dizisi 163. Bölümde Neler Yaşandı?

Anneler dizisi izleyicisinin karşısına en son 163.bölümü ile çıktı. Sultan ve Nil’in Kemal’den saklamaya çalıştığı sır ortaya çıktı. Osman’ın başka bir kadınla olduğunu öğrenen Kemal, babasına konuyla ilgili hesap sormayı kafasına koydu. Nil Sultan’a destek olurken, Sultan yaşadıklarını kabullenmekte zorlandı. Osman ise hakkında düşünülenden ve konuşulandan habersiz yeni yatırımının peşindeydi.

Hayat ve Cenk’in düğün hazırlıklarının başladığı bu bölümde Murat’a yeni bir hayal kırıklığı daha yaşatmak istemeyen Beyza hamileliğini saklamaya karar verdi. Bebeğini kaybetme tehlikesi ile yine karşı karşıya kalan Beyza’nın yardımına Sevda ve Ceren koştu. Melahat ile evlenme hayallerinden her şeye rağmen vazgeçmeyen Rıza, nikah için tüm hazırlıkları gizlice tamamladı. Rıza ile Melahat’in gizlice evlenip evlenemeyeceği merakla beklenirken, karşılarına bu defa Aliye engeli çıktı.

Anneler Dizisi 164. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Anneler, bugün 164.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Anneler dizisinin 164.bölüm fragmanına göre; Murat Beyza’nın hamile olduğunu öğrenecek. Sultan ile Osman arasındaki yanlış anlaşılma giderirken, sonunda aile mutlu bir tablo sergileyecek. Seyircisine yeni bölümünde çifte düğün sürprizi yapacak olan Anneler, bugün saat 17.00’da TRT1’de olacak.

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10 Haz 2021 - 07:34 - Dizi Fragmanları

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