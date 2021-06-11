Anneler 165. Bölüm Tek Parça İzle! 11 Haziran Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Anneler 165. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1’in gündüz kuşağı dizisi olan Anneler, final bölümüyle ekranlara veda etmek için geri sayıma başlıyor. Seyircisini üzen bu haber, mutu son ile telafi edilmeye çalışılıyor. Anneler dizisinin neden final yaptığı merak ederken, dizi sürpriz bir son ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Öte yandan dört kadının yaşam zorluklarını ekrana getiren Anneler, kadınların mutlu sona ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna sonunda cevap veriyor. Anneler, bugün saat 17.00’da final bölümü ile TRT1 ekranlarına geliyor.

Anneler Dizisi 164. Bölümde Neler Yaşandı?

Anneler dizisi seyircisinin karşısına en son 164.bölümü ile finale bir kala çıktı. Final öncesinde mutlu haberlerin art arda geldiği Anneler dizisinde, Beyza’nın hamile olduğu öğrenildi. Hayal kırıklığı yaşatmamak için Murat’a bir şey söylemeyen Beyza, yaşadığı tehlikenin geçmesi sonrası Murat’a söylemeye karar verdi. Öte yandan Tarık ile Orhan hastanede olan Beyza’yı Murat’ın duymaması için bir plan yaptı ve onu oyalamaya başladı.

Cenk ve Hayat’ın evlilik hazırlıklarının başlandığı bu bölümde, Melahat ve Rıza’nın gizlice evlenmeye kalkması ortalığı karıştırdı. Ablasından gizli hareket eden Rıza ile kardeşinden gizli hareket eden Melahat, bu defa Aliye engeli ile karşılaştı. Osman’ın Sultan’ı aldattığını duyan Kemal, babasından hesap sormak için harekete geçti. Babası ile yüzleşmesi üzerine gerçekler ortaya çıkarken, aile finale doğru mutlu tabloya kavuştu.

Anneler Dizisi 165. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Anneler dizisi 165.bölümü olan final anıyla bugün seyircisinin karşısına çıkacak. 165.bölüm fragmanına göre Anneler dizisinde; Melahat ile Rıza ve Hayat ile Cenk aynı anda evlenmeye kalkışacak. Aliye’nin Melahat ile Rıza’nın “daha nikah kıyılmamış mı” çıkışı, bir şeyler bildiğini ortaya çıkaracak. Düğün günü doğmaya karar veren bebek, Nil’i zor durumda bırakacak. Kardeşinin evleneceğini öğrenen Hanife ise bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Anneler dizisi, bugün saat 17.00’da final bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak.