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- 11 Haz 2021 - 07:27

Arka Sokaklar Dizisi 593. Bölüm Full İzle! 11 Haziran Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aksiyon dolu sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar, heyecan çıtasını giderek yükseltiyor. Savcı Faruk ile ekip arasındaki artan gerilim, izleyenlerin dizinin yeni bölümlerini merakla beklemesini sağlıyor. Arka Sokaklar dizisi 593. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 592. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

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Arka Sokaklar Dizisi 593. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarına 2006 yılından bu yana Erler Film imzalı olarak gelen Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstleniyor. Polisiye ve aksiyon türünde bir içeriğe sahip olan Arka Sokaklar’ın yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu paylaştığı Arka Sokaklar, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarına geliyor.

Arka Sokaklar Dizisi 592. Bölümde Neler Yaşandı?

Arka Sokaklar dizisi seyircisinin karşısına en son 592.bölüm ile çıktı. Arka Sokaklar dizisinin en son bölümünde Ali, olanlardan sonra üzgün ve bunalıma girmiş bir şekilde polis evinde kalmaya başladı. Rıza Baba ise, Ali’yi ekipten göndermeye karar verdi ve Pınar ile Ali’nin boşanma işlemlerini hızlandırmaya çalıştı. Öte yandan olayları yatıştırmak isteyen Engin, gerçekleri Rıza Baba’ya anlatmak için harekete geçti. Ekip Aycan’ı bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Tehlikeli olduğunu bile bile ölen kocası Korhan’ın mezarını ziyaret etmek konusunda kararlı olan Aycan, ekibin gerçekleştireceği operasyondan habersizdi.

Hulki’nin ölümüne ilişkin silinen güvenlik kamerası görüntüleri için geri getirme çalışmaları başladı. Görüntüler içerisinde ise Adem ve Pelin ile Faruk’un ilişkisi yer alıyordu. Konuyla ilgili Zeliş’i köşeye sıkıştırmayı başaran Savcı Faruk, ona elinde silahla hastaneye girdiği görüntüleri izletti. Uzun yol şoförü olan Hayri’nin kaybı, ekibin zorlu bir göreve çıkacağının habercisiydi. Öte yandan Savcı Faruk ile ekip arasındaki gerilim bu kez Hayri’nin kaybı nedeniyle yükseldi.

Arka Sokaklar Dizisi 593. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisi seyircisinin karşısına bu akşam 593.bölümü ile çıkacak. Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanına göre; Savcı Faruk'un, Zeliş'in güvenlik kayıtlarını aldığı şirket köşeye sıkışarak, hedefe ekibi koyacak. Rıza Baba ve ekibi ise, güvenlik şirketinin bilinen adreslerine baskın yapmaya başlayacak. Ekip ile Savcı Faruk arasındaki gerilim, Mesut ile Savcı Faruk’un karşı karşıya gelmesiyle bir kez daha tırmanacak. Arka Sokaklar, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.

 

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11 Haz 2021 - 07:27 - Dizi Fragmanları

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