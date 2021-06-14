Survivor 2021 13 Haziran Pazar Son Bölüm Canlı İzle! Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti

Survivor 2021, 12 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Haftanın 6 günü TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021, Dominik Cumhuriyeti’ndeki nefes kesen yarışı ekranlara taşımaya devam ediyor. Çeyrek final bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2021, yavaş yavaş finale yaklaşıyor. Hakemliğini ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2021, bu kez dokunulmazlık oyunu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Yeni haftanın eleme adaylarını merak eden Survivor hayranları ise nefeslerini tutarak yarışın son bulmasını bekliyor.

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Survivor 10 Haziran’da Ne Oldu, Kim Kazandı? Survivor 10 Haziran Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği Survivor 2021, seyircisinin karşısına en son 10 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Seyircisine nefes kesen bir parkur yarışı sunan Survivor 2021 yarışmasının en son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan yarışmacılar, performanslarıyla bir kez daha göz doldurdu.

Nefes kesen yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim, kırmızı takımdan Berkay oldu. Survivor 2021 yarışmasının konseyi bu defa Berkay’ın eleme potasına bir isim önermesi için toplandı. Berkay, Survivor eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini önerdi. Böylece, ilk eleme adayı olan Batuhan’ın ardından, potaya Aleyna girdi. Öte yandan Berkay’ın ödül oyununu kazanması kırmızı takıma Türk Milli takımın EURO 2020 açılış maçını izleme hakkı kazandırdı.

Survivor 12 Haziran 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor 2021’de eleme potası 12 Haziran 2021 tarihinde oynanacak olan yeni yarış ile netleşecek. Öte yandan eleme potasında olan Batuhan ve Aleyna, eleme potasından çıkabilmek için dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalışacak. Survivor 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.