Savaşçı Dizisi 109. Bölüm Büyük Final Full İzle! 12 Haziran 2021 Savaşçı Büyük Final Tek Parça Youtube İzle!

Savaşçı Dizisi 108. Bölüm Büyük Final FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturulan bir askeri birliğin yaşamını konu alan Savaşçı, 12 haziran 2017 yılından bu yana ekran serüvenine devam ediyor. Başrollerinde; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı’nın yer aldığı Savaşçı dizisi, vatan için canlarını feda ederken gözlerini kırpmayan kahramanlardan oluşan bordo bereli bir ekibi ekranlara getiriyor.

Ekranlara Limon imzalı olarak gelen Savaşçı, 5.sezonunun son bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitleyen Savaşçı; her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de saat 20.00’de finale 2 kala FOX TV ekranlarına geliyor.