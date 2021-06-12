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- 12 Haz 2021 - 22:27

Savaşçı Dizisi 109. Bölüm Büyük Final Full İzle! 12 Haziran 2021 Savaşçı Büyük Final Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV’nin reyting rekortmeni dizisi Savaşçı, ekran macerasına son vermek için hazırlanıyor. 5.sezonunun sonunda final yapma kararı alan Savaşçı, bu hafta finale 2 kala ekranlara geliyor. Seyircisini üzen final kararı, Savaşçının yeni bölümlerinin daha çok merak edilmesine neden oluyor. Savaşçı dizisi 108.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı dizisinin 107.bölümünde neler oldu? İşte Savaşçı dizisi 109 bölüm hakkındaki tüm detaylar…

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Savaşçı Dizisi 108. Bölüm Büyük Final FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturulan bir askeri birliğin yaşamını konu alan Savaşçı, 12 haziran 2017 yılından bu yana ekran serüvenine devam ediyor. Başrollerinde; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı’nın yer aldığı Savaşçı dizisi, vatan için canlarını feda ederken gözlerini kırpmayan kahramanlardan oluşan bordo bereli bir ekibi ekranlara getiriyor.

Ekranlara Limon imzalı olarak gelen Savaşçı, 5.sezonunun son bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitleyen Savaşçı; her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de saat 20.00’de finale 2 kala FOX TV ekranlarına geliyor.
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12 Haz 2021 - 22:27 - Dizi Haberleri

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Savaşçı Dizisi 109. Bölüm Büyük Final Full İzle! 12 Haziran 2021 Savaşçı Büyük Final Tek Parça Youtube İzle! mask
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