Baht Oyunu 1. Bölüm Full İzle! 15 Haziran Baht Oyunu İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baht Oyunu Dizisi 1.. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlara yavaş yavaş merhaba diyen yaz dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Baht Oyunu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kanal D, bu sezonunun ikinci yaz dizisi için startı veriyor. Konusu ve başrol oyuncularıyla şimdiden çok konuşulmaya başlanan Baht Oyunu dizisi romantik komedi tadında bir içerik ile televizyon ekranlarına geliyor. Kanal D ekranlarına ARC Film imzalı olarak gelen Baht Oyunu dizisinin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli isminin oturduğu Baht Oyunu dizisinin iddialı hikayesi Erkan Birgören ve Tuna Kıygı tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren Baht Oyunu dizisin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşıyor. Genç oyunculara dizi boyunca ise İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi ünlü isimlerin eşlik edeceği biliniyor.

Baht Oyunu 1.Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Baht Oyunu İlk Bölümde Neler Olacak?

Merakla beklenilen Baht Oyunu dizisi 1.bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Seyircisinin kantarına ilk kez çıkacak olan Baht Oyunu dizisinin 1.bölüm fragmanına göre; yaşadığı ilk aşkla mutluluğu yakalayamayan ama yine de mutlu olacağına dair ümidini kaybetmeyen Ada'nın hikayesi televizyon ekranlarına yansıtılan ana tema olacak.

Romantik komedi tadında konusuyla şimdiden çok konuşulmaya başlayan Baht Oyunu dizisinde, Ada, aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalırken, ne yapacağını bilemez bir durumda bambaşka bir maceranın içerisine sürüklenecek. Maceralardan biri de Ada’nın patronuna aşık olması olunca Baht Oyunu’nda zarlar bir kez daha atılacak. Baht Oyunu bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.