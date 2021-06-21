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- 21 Haz 2021 - 06:19

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 731. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seyircisinin karşısına muhteşem final serisiyle çıkmaya devam eden Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, dört haftalık yarışının üçüncü haftasına bugün start veriyor. Seyircisinin merakla takip ettiği Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Haziran kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 21 Haziran günün birincisi belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...

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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Değişen formatı ile gündemlerden düşmeyen Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı, muhteşem final yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dört hafta sürecek olan muhteşem final serisinin ikinci haftasını kapatan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, en çok çeyrek altın kazanan gelinine 20 altın bilezik vaat ediyor. Günün çeyrek altın kazanan gelinin daha önemli hale geldiği Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarına geliyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Haziran Kim Birinci Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı yarışması olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta seyircisinin karşısına en son 18 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Gelinlerin tavada waffle yaptığı bu bölümde, çeyrek altının sahibi izleyenleri bir hayli şaşırttı. Kendi gelinlerine yüksek puan vermek isteyen kaynanaların yaptığı hatalar ise gelinlerini çeyrek altından bir adım daha uzaklaştırdı.

Seda Sayan’ın da puan vermeye başladığı Gelinim Mutfakta programında 18 Haziran 2021 Cuma günü çeyrek altına ilk veda eden isim aldığı 10 puanla Ayten oldu. Ayten’i 12 puanla Yağnur takip ederken; Yağnur’u ise 14 puanla Aysun izledi. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı alan Gönül ise 22 puan ile ikinci çeyrek altınının sahibi oldu. Değişen format gereği Gelinim Mutfakta programının son bölümünde hiçbir gelin elenmedi.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 21 Haziran Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Muhteşem final yarışının 3. hafta yarışının başlayacağı yeni bölümde, gelinler giderek finale yaklaşacak. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 21 Haziran tarihli puan durumunun da belli olacağı yeni bölüm, bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında olacak.

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21 Haz 2021 - 06:19 - Dizi Fragmanları

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