Maraşlı Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı 23. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni gözdesi Maraşlı, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Reytinglerde her gün biraz daha ivme kazanan Maraşlı dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz isimli genç oyuncular paylaşıyor. Ele aldığı öykünün dramı ile seyircisini ekran başında tutmayı başaran Maraşlı, intikam ve aşkı kusursuz bir şekilde bütünlüyor. İlk bölümünden bugüne büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Maraşlı Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Sevilen dizi Maraşlı, seyircisinin karşısına en son 22. bölümü ile çıktı. Maraşlı dizisinin 22. bölümünde; Mehmet İnce’nin ortaya çıkmasını istemeyen Nevzat, dosyaya kendi fotoğrafını koydu. Bunun üzerine Nevzat’ı Mehmet İnce sanıp sorgulayan Savcı Tolga, istediği hiçbir bilgiye ulaşamadı. Herkesin Mehmet İnce’nin peşinde olması Savcı Tolga’nın kafasını karıştırırken, konunun üzerine daha fazla düşmeye karar verdi. Öte yandan Mehmet İnce’nin peşinde olan diğer isimler ise Hurdacı ve Savaş oldu. Dosyayı Savcı Tolga’dan almak için harekete geçen Savaş, tehlikeli planını uygulamaya koydu.

Maraşlı dizisinin son bölümünde Maraşlı, kızı Zeliş’i Mahur ile tanıştırmaya karar verdi. Kızı Zeliş’e neden Maraşlı gibi davranması gerektiğini anlatmaya çalışan Maraşlı, bu buluşma için bir hayli gergindi. Asıl kimliği olan Mehmet İnce’nin ortaya çıkmasından çekinen Maraşlı, Mahur ve Zeliş ile buluştuğu akşam yemeğinde zor anlar yaşadı. Hurdacı ise Mehmet İnce sandığı Nevzat’ı alması için Savaş’a talimat verdi. Nevzat’ın depoda ve Hurdacı ile Savaş’ın elinde olduğunu öğrenen Maraşlı da arkadaşını kurtarmak için harekete geçmekte gecikmedi.

Maraşlı Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarının fenomeni haline gelen Maraşlı dizisi, bu akşam 23. bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Maraşlı 23. bölüm fragmanına göre; Savaş, Mehmet İnce’nin peşine düşmeye devam edecek. Maraşlı, Hurdacı’yı ele geçirmeyi başarırken; ikili arasındaki mücadelenin sonucu merakla beklenecek. Maraşlı, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.