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- 21 Haz 2021 - 06:26

Aşkın Tarifi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin yaz dizisi Aşkın Tarifi, her bölümü ile daha çok konuşulur hale geliyor. Fırat ile Naz arasındaki yakınlaşma giderek artarken; Taylan’ın oyun dışı kalmaya hiç niyeti olmadığı şimdiden anlaşılıyor. Seyircisinin büyük bir ilgiyle beklediği Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi dizisi 2. bölümde neler yaşandı? İşte, Aşkın Tarifi dizisindeki tüm detaylar…

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Aşkın Tarifi 3. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların taze dizisi Aşkın Tarifi, romantik sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinde; Taylan ve Fırat arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Kanal D ekranlarına NTC Medya imzalı olarak gelen Aşkın Tarifi’nin yönetmenliğini Deniz Koloş, senaryo yazarlığını ise Leyla Oter ve Doruk Erengül üstleniyor. Bol kahkaha ve kalpleri ısıtacak bir aşk vaat eden Aşkın Tarifi dizisi, her pazartesi saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Aşkın Tarifi Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Aşkın Tarifi dizisi seyircisinin karşısına en son 2. bölümü ile çıktı. Lansman gecesindeki öpüşme olayı ile seyircisinin gündemine bomba gibi düşen Aşkın Tarifi dizisi 2. bölümünde; Naz, karşılaştığı hadsizlik karşısında Fırat’ı kovmaya karar verdi. Fırat utanç içinde kalırken; Taylan, Fırat’ın bu hareketinden şüphelendi ve sebebini araştırmaya başladı.

Naz’ı üzdüğünün farkında olan Fırat, kendisini affettirmek için harekete geçti. Fırat’ın yeni hamlesi karşısında dili tutulan Naz, bu defa Fırat’ı restorana dönmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Naz’ın Fırat’ın dünyasına girmeye başladığı bu bölümde, ikili arasındaki buzlar da giderek eridi. Taylan ise bu sıcaklığı bozmak için Fırat ve Naz’a kötü bir sürpriz hazırladı.

Aşkın Tarifi Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 3. bölümü ile çıkacak olan Aşkın Tarifi, yeni bölümü ile çok konuşulacak. Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanına göre; Fırat ve Naz'ın içinde olduğu durumdan Sultan'ın hiç ama hiç hoşlanmayacak. Karşılaştığı manzaranın sonucunda Sultan, Hazım ile konuşmaya karar verirken; Naz ve Fırat hiç beklemedikleri bir sürpriz ile sarsılacak. Taylan’a karşı birleşen herkes, Fırat’ın hoşuna giderken; Naz da bu bölümde Fırat’tan daha çok etkilenecek. Yeni dizi Aşkın Tarifi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.

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21 Haz 2021 - 06:26 - Dizi Fragmanları

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