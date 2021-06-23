- 23 Haz 2021 - 07:55

Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, aksiyon dolu bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkıyor. Kısa bir yaz molası veren Kuruluş Osman, yeni bölümleri için şimdiden seyircisini sabırsızlandırıyor. Kuruluş Osman dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi 63. bölümde neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler…

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Kuruluş Osman Dizisi 50. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Televizyon ekranlarında iki sezondur fırtınalar estiren Kuruluş Osman, yeni bölümleri için ufak bir fren yapıyor. Bu akşam seyircisinin karşısına sezon finali ile çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi, seyircisine unutulmaz bir yaz molası vedası hazırlıyor. Kuruluş Osman, her çarşamba olduğu gibi bugün de saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 63. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına aksiyon dolu sahneleriyle çıkan Kuruluş Osman, en son 63. bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman dizisinin 63. bölümünde; Malhun Hatun’dan evlat müjdesi alan Osman Bey, Malhun Hatun’un önerisi ile bunu bir müddet saklamaya karar verdi. Bala’ya evlat müjdesini veren Osman Bey, Bala’nın buna ne kadar üzüldüğünü de görmezden gelemedi. Yüreğindeki tüm evlat hasretine rağmen acısını bağrına basan Bala, kendi çocuğu için hazır ettiği patikleri, Malhun Hatun’a hediye etti. Öte yandan obadaki herkesten şimdilik gizlenen bebek haberi, Nikola’nın Kayı Obası’na soktuğu casustan kaçmadı.

Bizans’ın efsanevi komutanı olarak bilinen Dukas ve ordusu ile büyük bir savaşa hazırlanan Osman Bey, harekete geçti. Büyük savaş için Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya’ya giden Osman Bey, sultanın da desteğini almaya başardı. Nikola, Osman Bey’i bitirmek için aradığı fırsatı yakaladığını düşünse de Dukas’ın gölgesinde kalmak hiç hoşuna gitmedi. Büyük cenk için hazırlıklarına Konya dönüşü de devam eden Osman Bey, uç bölgesinin beylerini ardına almayı başardı. Osman Bey’e son destek ise Germiyanoğulları’ndan ayrılarak Alpler arasına katılan yiğitlerden geldi. Öte yandan Dukas’ın Osman Bey’e hazırladığı tuzak, ardında büyük bir yıkıntı bıraktı.

Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, 64. bölümünü bu akşam yayınlayacak. Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanına göre; Nikola’nın obadaki casusu Malhun Hatun’u ve bebeğini öldürmek için harekete geçecek. Osman Bey’in ak saçlılar örgütünün başından alacağı nasihatler bir hayli dikkat çekecek. Öte yandan Osman Bey, köye yapılan saldırının intikamını almak için Nikola ve Bizans ordusu ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kuruluş Osman, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.

 

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23 Haz 2021 - 07:55 - Dizi Fragmanları

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