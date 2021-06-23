- 23 Haz 2021 - 07:57

Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sosyal farkındalık yaratacak konusu ile televizyon severlerin gündemine iddialı bir giriş yapan Cam Tavanlar, yeni bölümleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. Renkli, farklı ve romantik bir öyküyü seyircisi ile buluşturan Cam Tavanlar, seyircisine yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekletmeyi şimdiden başarıyor. Cam Tavanlar dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cam Tavanlar dizisi 2. bölümde neler yaşandı? İşte, detaylar…

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Cam Tavanlar Dizisi 23 Haziran 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV’nin yaz sezonuna iddialı bir giriş ile yayına soktuğu Cam Tavanlar, kadınların iş hayatında karşılaştığı “cam tavan sendromu”nu konu alıyor. Başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın üstlendiği Cam Tavanlar dizisinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk, senaristliğini ise Meriç Acemi üstleniyor. Sosyal farkındalık yaratacak hikayesine ek olarak bir de romantik komedi tadında sahneler ekleyen Cam Tavanlar, her çarşamba saat 20.00’da Show TV ekranlarına geliyor.

Cam Tavanlar Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Taze yayın hayatı ile seyircisini etkilemeyi başaran Cam Tavanlar dizisi, ekranlara en son 2. bölümü ile geldi. Cam Tavanlar dizisinin 2. bölümünde; Asude’den koparılan Leyla direnmek için son derece kararlı bir duruş sergiledi. Her şeye sıfırdan başlamaya karar veren Leyla, karşısındaki rakibi Cem’in dişli olduğunu çok geçmeden fark etti. Bu yarışın hiç kolay olmayacağını fark eden Leyla, rekabetteki vitesi artırmaya karar verdi.

Asude’ye yeni bir şef aramak için ansızın bir seyahate çıkan Leyla, Cem’i huzursuz etmeyi başardı. Bunun üzerine harekete geçen Cem, duyduğu tehlike çanlarına kulak verdi ve Leyla’nın peşine düştü. Birbiri ile kıyasıya bir rekabet içerisine giren ikili, Anadolu’nun bereketli topraklarında aradıkları şeyi bulmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı aşk, ansızın onları bulmak için peşlerinden takibe başladı.

Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümlerini merakla bekletmeyi şimdiden başaran Cam Tavanlar dizisi, bu akşam 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Cam Tavanlar dizisinin 3. bölüm fragmanına göre; Leyla’nın şefsiz yemeği yapabilecek olması, şef ile Cem’in ağzını açık bırakacak. İkilinin arasındaki aşk giderek hararetlenirken, Cem’in Leyla’nın kapısını çaldığında Şef’i orda görmesi ikilinin arasını yeniden soğutacak. Leyla’dan planları isteyen Cem, hayır cevabı ile karşılaşınca; Cem’de karşı atağa geçecek. Leyla’yı restorana almama hamlesi ile onu çıldırtmaya başaracak olan Cem’in ne ile karşılaşacağı merakla beklenecek. Cam Tavanlar, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarına gelecek.

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23 Haz 2021 - 07:57 - Dizi Fragmanları

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