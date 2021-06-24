- 24 Haz 2021 - 07:32

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Yeni bölümlerini merakla bekleten Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, dört hafta sürecek olan muhteşem final yarışını seyircisinin ekranlarına getiriyor. En çok çeyrek altını alan gelinin 20 altın bilezik kazanacağı yarışmada, heyecan da giderek yükseliyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu nasıl, çeyrek altını kim kazandı? Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 24 Haziran puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, tüm detaylar…

ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Dört haftalık amansız bir yarış içerisine giren gelinlere ev sahipliği yapan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, 20 altın bileziğin sahibi olacak en iyi gelinini aramaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarından yayınlanan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında gelinler arasındaki fark da giderek kapanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, seyircisinin karşısına en son 23 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Gelinlerine Ürgüp Köfte yemeği yaptıran Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, tadımın ardından günün çeyrek altın alan gelinini belirledi. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı almayı başaran Yağnur, 23 Haziran 2021 Çarşamba gününün çeyrek altınına sahip olan isim oldu. Bu altınla birlikte beşinci çeyrek altınına kavuşan Yağnur, dört haftalık yarışta bir adım öne geçti. Yarışın yavaş yavaş sonuna geldiklerini duyuran Seda Sayan, 20 altın bileziğe giden yolda, geriye kazanılacak sadece 7 çeyrek altının olduğunu söyledi.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seyircisinin karşısına 24 Haziran 2021 tarihinde de çıkacak olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında gelinler, üçüncü haftanın dördüncü çeyrek altınını almak için yarışacak. Yarışın giderek kızıştığı Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programının yeni bölümünde gelinler arasındaki gerilim de giderek tırmanacak. Yemek yaparken birbiri ile de atışmaya devam edecek olan gelinler, Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı almak için tüm marifetlerini sergileyecek. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında olacak.

# Gelinim Mutfakta canlı yayın izle, Gelinim Mutfakta haberleri, gelinim mutfakta son bölüm izle youtube, gelinim mutfakta, Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2021, Gelinim Mutfakta kesintisiz son bölüm, gelinim mutfakta son bölüm izle, gelinim mutfakta kesintisiz izle, Gelinim Mutfakta canlı izle, Gelinim Mutfakta kesintisiz youtube izle, Gelinim Mutfakta kesintisiz tam izle, gelinim mutfakta izle, gelinim mutfakta youtube, Gelinim Mutfakta canlı, gelinim mutfakta hangi kanalda

24 Haz 2021 - 07:32 - Dizi Fragmanları

# GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 731. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 731. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 730. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 730. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 17 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 729. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 17 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 729. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 728. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 728. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 15 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 727. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 15 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 727. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 726. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 726. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 725. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 725. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 724. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733 Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba Atv Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 21 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 21 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllara Kazınacak! Züleyha İçin Her Şey Son Noktaya Geldi, Dünyası Başına Devrildi! Böyle Bir Final 100 Yılda Bir Gelir! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllara Kazınacak! Züleyha İçin Her Şey Son Noktaya Geldi, Dünyası Başına Devrildi! Böyle Bir Final 100 Yılda Bir Gelir!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Vedasını Duyurdu! Diziden Ayrılma Sebebi Oktay Kaynarca’yı Bile Titretti! Meğer… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Vedasını Duyurdu! Diziden Ayrılma Sebebi Oktay Kaynarca’yı Bile Titretti! Meğer…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Deprem! Bahar da Gitti, Hızır'la İlgili İtirafı Şoka Soktu! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Deprem! Bahar da Gitti, Hızır'la İlgili İtirafı Şoka Soktu!
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 23 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status