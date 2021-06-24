Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 733. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Dört haftalık amansız bir yarış içerisine giren gelinlere ev sahipliği yapan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, 20 altın bileziğin sahibi olacak en iyi gelinini aramaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarından yayınlanan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında gelinler arasındaki fark da giderek kapanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Haziran Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, seyircisinin karşısına en son 23 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Gelinlerine Ürgüp Köfte yemeği yaptıran Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, tadımın ardından günün çeyrek altın alan gelinini belirledi. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı almayı başaran Yağnur, 23 Haziran 2021 Çarşamba gününün çeyrek altınına sahip olan isim oldu. Bu altınla birlikte beşinci çeyrek altınına kavuşan Yağnur, dört haftalık yarışta bir adım öne geçti. Yarışın yavaş yavaş sonuna geldiklerini duyuran Seda Sayan, 20 altın bileziğe giden yolda, geriye kazanılacak sadece 7 çeyrek altının olduğunu söyledi.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 24 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seyircisinin karşısına 24 Haziran 2021 tarihinde de çıkacak olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında gelinler, üçüncü haftanın dördüncü çeyrek altınını almak için yarışacak. Yarışın giderek kızıştığı Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programının yeni bölümünde gelinler arasındaki gerilim de giderek tırmanacak. Yemek yaparken birbiri ile de atışmaya devam edecek olan gelinler, Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı almak için tüm marifetlerini sergileyecek. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında olacak.