- 24 Haz 2021 - 07:34

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Yarı final yarışları ile ekranlara gelen Survivor Türkiye 2021, yarı finalistlerini aramaya devam ediyor. Survivor Türkiye 2021 son bölümünde yarı finaldeki ilk iki koltuk sahibini buluyor. Survivor 23 Haziran’da ne oldu, yarı final yarışını kim kazandı? Survivor 24 Haziran tanıtımı yayınlandı mı, hangi oyunlar oynanacak? İşte, tüm ayrıntılar…

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Survivor 2021, 24 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en popüler yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, 2021 sezonunun yavaş yavaş sonuna geliyor. Akıl almaz yarışları her bölümünde nefes tutturan Survivor Türkiye 2021, artık yarı final için mücadeleleri ekrana getiriliyor. Geçtiğimiz hafta ilk bileti İsmail Balaban’ın kaptığı yarı finalde; ikinci bilet için, Ayşe, Poyraz ve Aleyna mücadele ediyor. İkinci koltuk ise Survivor Türkiye 2021’in son bölümü ile sahibini buluyor.

Survivor 23 Haziran’da Ne Oldu, Yarı Final Yarışını Kim Kazandı?

Seyircisinin nefeslerini tutarak izlediği Survivor Türkiye 2021, seyircisinin karşısına en son 23 Haziran 2021 tarihinde çıktı. Kıran kırana bir mücadeleyi ekrana getiren Survivor Türkiye 2021, yarı final yarışının ikincisini yayınladı. Geçtiğimiz hafta ilk yarışta kazanan İsmail Balaban, bu yarış için parkura çıkmadı. Parkurda; Poyraz, Ayşe ve Aleyna zorlu bir mücadele içerisine girdi.

İki aşamadan oluşan yarı final mücadelesine giren üçlüden, ilk aşamayı geçen Aleyna ve Ayşe oldu. Aralarındaki gerilim ile de Survivor hayranlarının sıkça gündemini oluşturan Aleyna ve Ayşe, tüm performanslarını parkurda sergiledi. İkinci yarı final koltuğu için yarışan iki kadın, yarışın sonunda kazananı belirledi. Yarışın sonunda Ayşe, Aleyna’yı geçerek, ikinci yarı final koltuğunun sahibi olan isim oldu.

Survivor 24 Haziran Tanıtımı Yayınlandı Mı? Hangi Oyunlar Oynanacak?

Survivor Türkiye 2021, seyircisinin karşısına 24 Haziran 2021 tarihinde de çıkacak. Seyircisine bir kez daha nefesleri tutturacak olan Survivor Türkiye 2021 yarışması, şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak. Artık yarı final yarışları ile ekranlara gelecek olan Survivor Türkiye 2021’de son yarı final koltuğunu kapacak isim merakla beklenilecek. Popüler yarışma Survivor Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

24 Haz 2021 - 07:34 - Dizi Fragmanları

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