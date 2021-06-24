Bir Zamanlar Çukurova 102. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 24 Haziran 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 102. Bölüm Sezon Finali ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerini Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yayınlandığı günden bugüne büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çukurova topraklarından eşsiz bir öykü sunan Bir Zamanlar Çukurova, heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu perşembe sezon finali bölümü ile yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 101. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 101. bölümü ile çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda, Demir’i vurmak isteyen Ümit tarafından vurularak, öldü. Öz kızı Üzüm’e kavuşan Cumali’nin gerçek yüzü ise merak edilmeye başlandı. Kerem Ali’nin hastalığı için tek vücut olan Fekeli, Fikret ve Lütfiye dualarını küçük çocuktan eksik etmedi. Bunun yanında bir de yasal sorunlarla boğuşmak zorunda kalan Fekeli, hiç beklemediği bir sınavla daha karşılaştı.

Sevda’nın ölümünün ardından pek çok zor karar alan Demir, üstlendiği sırları Züleyha ile paylaşamamanın sıkıntısını yaşadı. Fikret ile bu sayede arayı ısıtmaya başlayan Demir, onun ile buluştu ve bazı şeyleri netleştirmeye karar verdi. Ümit’in Yaman konağında olması tüm gerginliği artırırken, konak halkı Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini düşünmeye devam ettiler.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 102. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 102. bölümünde; Demir, Fikret’i kardeşi olarak tüm Adana’ya duyuracak. İkili arasındaki tüm buzları eriten bu durum, ekran molası öncesi diziye biraz sevgi katacak. Ümit’e saldıracak olan Züleyha’yı neyin bu kadar delirteceği merakla beklenecekken, Ömer, ortadan kaybolacak. Betül ise arayı düzelttiği Demir ile yüzleşmek için şirketin yolunu tutacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam sezon finali ile saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.