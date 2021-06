Doya Doya Moda All Star Canlı İzle! 28 Haziran Doya Doya Moda 76. Bölüm Canlı Yayın İzle! TV8 Yayın Akışı!

Doya Doya Moda All Star 76. Bölüm 28 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların rakipsiz moda yarışması olan Doya Doya Moda All Star, TV8 ekranlarından modanın altını üstünü getirmeye devam ediyor. Büyük beden ölçülerine sahip 7 kadının en iyi giyinmek için yarıştığı Doya Doya Moda All Star yarışmasında haftanın birinci ismi ise herkesi şaşırtıyor. Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün saat 13.00’da TV8 ekranlarına geliyor.

Doya Doya Moda All Star 25 Haziran Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu, Kim Elendi?

TV8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda All Star, seyircisinin karşısına en son 25 Haziran Cuma günü çıktı. Günün konsepti jüri üyeleri tarafından yarışmacılara duyuruldu. Buna göre; konsept, “En yakın arkadaşımın kır düğününe gidiyorum” oldu. Konsepte uygun olan en iyi stili yakalamaya çalışan kadınlar, kendilerine ayrılan alışveriş süresinin sonunda podyumdaki yerlerini aldı. Öte yandan Doya Doya Moda All Star yarışmasının bugünkü değişim köşesinin şanslı ismi Yasemin Eyüp oldu.

Doya Doya Moda All Star yarışması yayınlanan en son bölümünde haftanın birincisini seçti. Hafta boyunca 104 puan alan Ferdanur, haftayı birinci olarak tamamladı ve özel tasarım pırlanta kolyenin sahibi oldu. 103 puan alan Özde, kolyeyi iki puanla kaçırırken; 101 puan Su haftayı üçüncü olarak kapattı. Diğer dört yarışmacıların toplam puanı açıklanmazken, jüri üyeleri yarışmacıların beklediği müjdeyi verdi. Doya Doya Moda All Star yarışmasında bu hafta elenen kimse olmadı.

Doya Doya Moda All Star 28 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Televizyonlarda fırtınalar estirmeye devam eden Doya Doya Moda All Star yarışması, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Yeni bir haftaya başlayacak olan Doya Doya Moda All Star, kadınlar arasındaki kıyasıya rekabeti ekranlara getirecek. Haftanın konsepti ile seyircisini şaşırtmaya hazırlanan Doya Doya Moda All Star programı, bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında olacak.