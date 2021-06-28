- 28 Haz 2021 - 08:28

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 736. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Muhteşem dörtlü yarışında yavaş yavaş şampiyonuna yaklaşan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, yarışın son haftası ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Haziran kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 25 Haziran günün birincisi belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...

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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Gelinleri dört hafta sürecek olan yarış içerisine sokan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı, bu pazartesi itibariyle şampiyonunu bulmaya çok yaklaşıyor. Yarışmada son “düzlüğe giren gelinler daha da hırslanırken, kaynanalar arasındaki diyalog da giderek geriliyor. Şampiyonuna 20 altın bilezik verecek olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarına geliyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 25 Haziran Kim Birinci Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seyircisinin karşısına en son 25 Haziran 2021 tarihinde çıkan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, yine kıyasıya bir yarışı ekranlara getirdi. Gelinlerine “Samsades Tatlısı” yaptıran Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı, günün en iyi tatlı yapan gelinini de belirledi. Günün çeyrek altınını alan gelin, tüm dengeleri alt üst ederken, bileziklerin de el değiştirmesini sağladı.

25 Haziran 2021 Cuma günü Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin, eksi 2 ceza puanı yemesine rağmen Aysun oldu. Diğer gelinleri puanlamada geçen Aysun, çeyrek altını yakasına takmayı başardı. Bununla birlikte üçüncü hafta içerisinde en çok çeyrek altını alan isim Aysun olduğu için bilezikler Yağnur’dan alınarak, Aysun’a emanet edildi.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Haziran Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Kanal D ekranlarının popüler yarışması Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Muhteşem dörtlü yarışının dördüncü haftasına girecek olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, bu cuma birincisini belirleyecek. Gelinler arasındaki dengelerin giderek değiştiği Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında olacak.

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28 Haz 2021 - 08:28 - Dizi Fragmanları

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