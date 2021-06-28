- 28 Haz 2021 - 08:30

MasterChef 2021 Tek Parça İzle! 28 Haziran Pazartesi MasterChef 3. Bölüm Canlı İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, reyting sıralamasını da ısıtmaya başlıyor. Yayınlanan ilk bölümünde UEFA EURO 2020 maçına rağmen Total ve AB sıralamasında ikinciliğini koruyan MasterChef, bu sezon da çok konuşulacağa benziyor. MasterChef 3.bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 2. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef 28 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yayınlandığı her ülkede büyük bir ilgiyle karşılanan MasterChef, seyircisinin karşısına Türkiye’deki yarışı ile çıkıyor. Türkiye’de ilk olarak 2011’de başlayan yarışma, 2018 yılından bu yana aralıksız olarak her yıl yapılıyor. Son üç sezondur TV8 ekranları aracılığı ile seyircisi ile buluşan MasterChef, 2021 yılındaki sezonu ile de bu kanaldan izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok lezzetini tadarak en iyi şefi seçecek olan MasterChef 2021 jüri üyeliği koltuklarında, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zana ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Acun Medya imzalı olarak Türk televizyonlarına gelen MasterChef, Çarşamba ve Cuma hariç olmak üzere, haftanın 5 günü saat 20.00’de TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 2. Bölümde Neler Oldu?

Büyük bir özlemle karşılanan MasterChef Türkiye 2021 seyircisinin karşısına en son 2. bölümü ile çıktı. Birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapan MasterChef Türkiye 2021 ikinci bölümünde; dünyanın pek çok farklı şehrinden kalkıp gelen yarışmacılar, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zana ve Somer Sivrioğlu karşısında ter döktü. Eğlenceli anlara tanıklık eden MasterChef Türkiye 2021’in bu bölümünde bir yarışmacının balığının içerisinden kılçık çıkması üzerine stüdyo bir hayli gerildi. Öte yandan bir yarışmacının annesini, diğer yarışmacının ise babasını kaybetmesini anlatmasının ardından duygulanan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya acısını seyircisi ile paylaştı. Elemeleri ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021’de önlükleri kimin kapacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

MasterChef 3.Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına eleme bölümleri ile çıkmaya devam edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam 3. bölümü ile ekranlara gelecek. 28 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının üçüncü bölümünde; birbirinden iddialı yarışmacılar dünya mutfaklarına ait yemekler ile asıl kadroya dahil olmaya çalışacak. Bir yarışmacının maşa yerine pasta spatulası ile et çevirmeye kalkışması olay olacakken, başka bir yarışmacının fenalık geçirmesi şefleri harekete geçirecek. MasterChef Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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28 Haz 2021 - 08:30 - Dizi Fragmanları

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