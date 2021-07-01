- 01 Tem 2021 - 11:24

Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Canlı Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV Canlı izle!

Seyircisinin karşısına sezon finaline iki kala çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı Büyükşen cinayetindeki sır perdesini kaldırmaya devam ediyor. Elde ettiği ipuçlarının ardını bırakmayan Müge Anlı, olayların sonun çorap söküğü yakalamış gibi çözüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Temmuz gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert Full İzle programı 30 Haziran’da neler yaşandı? İşte tüm detaylar…

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 1 Temmuz 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının en sevilen ismi olan Müge Anlı, Tatlı Sert ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 13 sezondur izleyenleri ile aynı ekrandan buluşan Müge Anlı, kendi adını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstleniyor.

Her gün sıcak gelişmeler ile ekranlara çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez Büyükşen çiftinin cinayetinin en büyük sır perdesini kaldırıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Full İzle!

Şizofreni hastası Fatih Ergün'ü arıyoruz - Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021

Cinayetin nedeni "mehir" mi? - Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Haziran 2021

Komşu Osman bey bildiklerini anlattı -Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021

"Büşra ve Betül'ü gizli gizli konuşurken gördüm!" - Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Haziran 2021

Dehşet gecesine dair bildiklerini gizliyor mu? - Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 30 Haziran’da Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 30 Haziran 2021 Çarşamba günü çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Büyükşen çiftinin esrarengiz katilini aramaya devam etti. Büyükşen cinayeti ile ilgili ortaya atılan “mehir” iddialarının odağında konuyla ilgili Uğur’a bilgi veren hoca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına röportaj verdi.

Hocanın ardından programa bağlanan ismini vermek istemeyen ihbarcı, şahsın hoca değil, dolandırıcı olduğunu söyleyince Büyükşen çiftinin ölümünün sebebi olduğu düşünülen mehir tartışması yeniden ele alındı. Programa bağlanan Cengiz isimli komşu, olay günü akşamı Uğur ile konuştuğunu söyledi. Olay gecesi Uğur’un Büşra’nın verdiği katil tarifi üzerine, “katili ben bildim” dediğini ortaya atan Cengiz, Betül’ün Uğur’u orada susturduğunu söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 1 Temmuz Gündemleri Neler Olacak?

Seyircisinin karşısına sezon finaline iki kala çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Temmuz 2021 tarihinde de ekranlarda olacak. Büyükşen çiftinin cinayetini araştırmaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sıcak gelişmeleri seyircisine aktaracak. Sezon finalinden önce katili yakalamak isteyen Müge Anlı, vitesi artırarak saat 10.00’da ATV ekranlarında olacak.

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01 Tem 2021 - 11:24 - Dizi Fragmanları

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