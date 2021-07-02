MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle!

Masterchef 2 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yayın macerasına 2021 sezonu ile devam eden MasterChef Türkiye, Türkiye’nin en iyi şefini aramaya devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacılarının şef önlüğü için yarıştığı MasterChef Türkiye 2021, elemeler serisi ile seyircisinin karşısına çıkarken; dünyanın her mutfağından yapılan lezzetleri ekranlara getiriyor. Haftanın 6 günü TV8 ekranlarından hayranları ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, saat 20.00’da yayınlanıyor.

MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor?

MasterChef 2021 izleyicisi 2 Temmuz akşamı şaşkınlığa uğradı. Bu akşam saat 20:00 itibariyle ekranda olması gereken yemek yarışması MasterChef 2 Temmuz akşamı yayınlanmayacağı açıklandı.. tv8 yayın akışında yer almayan MasterChef yeni bölümü 3 Temmuz Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

MasterChef 6. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 1 Temmuz 2021 Perşembe günü çıkan MasterChef Türkiye 2021, 6. bölümü ile ekranlara geldi. Kavun dolmasından beğendili ahtapota kadar birbirinden ünlü dünya mutfaklarının lezzetlerinin jüri üyesinin önüne çıktığı MasterChef Türkiye 2021’de bir üst tura geçen yarışmacılar belli oldu. Bir yarışmacının hostes olması stüdyoda hoş bir anonsun yapılmasını sağlarken, başka bir yarışmacının yemeğine 8 kelimeden oluşan isim vermesi jüri üyelerini kahkahaya boğdu. Öte yandan yarışmaya katılan bir kişinin jüri üyelerinin sorularına garip cevaplar vermesi Mehmet Şef’in “sen kamera şakası değilsin” değil mi diye tepki vermesine yol açtı. İddialı bir yarışmacı bir tepsi çiğköfte yoğururken; MasterChef Türkiye 2021 kamera ekibi heyecanla yarışmacıyı beklemeye başladı. Disleksi hastası bir kadının ve Zeytindalı operasyonu kahramanın da katıldığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde, duygu yüklü sahneler de ekranlara yansıdı.

MasterChef 7. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 7. bölümü ile çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021, bir günlük ekran molasına girecek. Girdiği ekran molasının ardından cumartesi günü seyirci karşısında olacak olan MasterChef Türkiye 2021 üst tur yarışları ile seyirci karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.