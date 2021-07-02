MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021, iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eleme turları ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, Türkiye’nin en iyi şefini belirlemek için çıtayı giderek daha üste çekiyor. MasterChef 6. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 5. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…
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Yayın macerasına 2021 sezonu ile devam eden MasterChef Türkiye, Türkiye’nin en iyi şefini aramaya devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacılarının şef önlüğü için yarıştığı MasterChef Türkiye 2021, elemeler serisi ile seyircisinin karşısına çıkarken; dünyanın her mutfağından yapılan lezzetleri ekranlara getiriyor. Haftanın 6 günü TV8 ekranlarından hayranları ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, saat 20.00’da yayınlanıyor.
MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor?
MasterChef 2021 izleyicisi 2 Temmuz akşamı şaşkınlığa uğradı. Bu akşam saat 20:00 itibariyle ekranda olması gereken yemek yarışması MasterChef 2 Temmuz akşamı yayınlanmayacağı açıklandı.. tv8 yayın akışında yer almayan MasterChef yeni bölümü 3 Temmuz Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.
MasterChef 6. Bölümde Neler Oldu?
Seyircisinin karşısına en son 1 Temmuz 2021 Perşembe günü çıkan MasterChef Türkiye 2021, 6. bölümü ile ekranlara geldi. Kavun dolmasından beğendili ahtapota kadar birbirinden ünlü dünya mutfaklarının lezzetlerinin jüri üyesinin önüne çıktığı MasterChef Türkiye 2021’de bir üst tura geçen yarışmacılar belli oldu. Bir yarışmacının hostes olması stüdyoda hoş bir anonsun yapılmasını sağlarken, başka bir yarışmacının yemeğine 8 kelimeden oluşan isim vermesi jüri üyelerini kahkahaya boğdu. Öte yandan yarışmaya katılan bir kişinin jüri üyelerinin sorularına garip cevaplar vermesi Mehmet Şef’in “sen kamera şakası değilsin” değil mi diye tepki vermesine yol açtı. İddialı bir yarışmacı bir tepsi çiğköfte yoğururken; MasterChef Türkiye 2021 kamera ekibi heyecanla yarışmacıyı beklemeye başladı. Disleksi hastası bir kadının ve Zeytindalı operasyonu kahramanın da katıldığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde, duygu yüklü sahneler de ekranlara yansıdı.
MasterChef 7. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?
Seyircisinin karşısına 7. bölümü ile çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021, bir günlük ekran molasına girecek. Girdiği ekran molasının ardından cumartesi günü seyirci karşısında olacak olan MasterChef Türkiye 2021 üst tur yarışları ile seyirci karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.
02 Tem 2021 - 21:09 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.