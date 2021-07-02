Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm Full İzle! 2 Temmuz Aşk Mantık İntikam Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Romantik komedi tadında sahneleri ile FOX TV ekranlarına gelmeye başlayan Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzası taşıyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı Aşk Mantık İntikam, Güney Kore yapımı olan My Cunning Single Lady dizisinden uyarlanarak seyircisinin karşısına çıkıyor. FOX ekranlarının yeni gözdesi Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’de meraklısı ile buluşuyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 2. bölümü ile çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, yine eğlenceli sahneleri ile izleyenlerini eğlendirdi. Aşk Mantık İntikam dizisinin 2. bölümünde; Ozan’ı yeniden kendisine aşık etmeyi kafasına koyan Esra, Ozan’ın şirketine staj başvurusunda bulundu. Başvuran stajyerlerden en yüksek puanı Esra’nın aldığını öğrenen Ozan, deliye döndü. Ozan, tam Esra’yı işe almamaya karar vermişken, Esra’nın hamlesi kendisini şirkete aldırttı. Bu kez Esra’ya bezdirme politikası uygulamaya karar veren Ozan, iş üstüne iş yükleyerek onu test etmeye başladı. Şirket toplantısında Ozan’ın Esra’ya kötü davranması ise Çınar ve Çağla’nın dikkatinden kaçmazken, iki kardeş bu konunun nedenini merak eder hale geldi. Öte yandan Esra’dan ilk görüşte etkilenen Çınar, ona yakınlaşmak için çeşitli bahaneler aramaya başladı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 3. Bölümde Neler Olacak?

Seyircisinin karşısına 3. bölümü ile çıkacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinde, duygular giderek karışacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin 3. bölüm fragmanına göre; iş yemeğine geçmişte Ozan’ın en çok sevdiği elbisesini giyerek gelen Esra, Ozan’ı eski günlere götürecek. Esra’nın hayallerindeki evi almış olan Ozan, oraya Esra’yı götürerek evin tanıdık gelip gelmediğini soracak. Öte yandan Ozan, Çınar ile Esra arasındaki yakınlıktan rahatsız olurken; Çağla da Ozan ile Esra arasındaki samimiyete bir anlam veremeyecek.