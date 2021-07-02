- 02 Tem 2021 - 13:17

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm Full İzle! 2 Temmuz Bozkır Aslanı Celaleddin Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yayın hayatına sezonun bitimine bir kala başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin, 7. bölümü ile birlikte sezon molası veriyor. Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınladı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölümde neler yaşanacak? İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar…

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Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi 7. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerini Emre Kıvılcım ve Yulduz Radjabova’nın paylaştığı Bozkır Arslanı Celaleddin giderek ATV ekranlarının vazgeçilmezi haline gelmeyi başarıyor. Harzemşahların iktidar mücadelelerini ve Cengiz Han ile olan rekabetini ekranlara getiren Bozkır Arslanı Celaleddin, her cuma saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Seyircisine kısa bir süreliğine veda edecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin, aksiyon dolu yeni bölümü ile yine nefesleri tutturacağa benziyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 6. bölümü ile çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, sezon finaline bir kala ekranlara geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin’in 6. bölümünde; Haşhaşiler ortaya çıktı. Bu Haşhaşiler’in yeni bir plan kurmasını zorunlu hale getirirken, Berham yakalandı. Kutlu Bike ve Şehzade Celaleddin’in düğününe saldırı düzenleyen Berham, sorguya alınırken, anlattıkları tüm saray halkını şaşkına çevirmeyi başardı. Öte yandan Kutlu Bike ve Şehzade Celaleddin’in düğün günü açığa çıkan tek şey Berham olmadı. Kutlu Bike her şeyi Celaleddin’e itiraf etti ve saraya Cengiz Han tarafından sokulduğunu kendisi söyledi. Kutlu Bike’nin casus çıkması karşısında alt üst olan Celaleddin, ona bunu niçin yaptığını sordu. Her şeyi anlatan Kutlu Bike, kardeşinin kaçırıldığını ve Cengiz Han’ın elinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Şehzade Celaleddin, saraydan Sultan Alâeddin Muhammed’in rızası olmadan ayrıldı. Bunu öğrenen Sultan Alâeddin Muhammed ise, bir hayli sinirlendi.

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Seyircisine karşısına bu akşam 7. bölümü ile çıkacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin, sezon finali bölümünü ekranlara getiriyor. Bu bölüm ile birlikte ekran macerasına bir virgül koyan Bozkır Arslanı Celaleddin, iz bırakacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 7. bölüm fragmanına göre; kendisinden habersiz saraydan ayrılan Şehzade Celaledin’e hala kızgın olan Sultan Alâeddin Muhammed, veliahtlığı Şehzade Celaledin’e değil, Şehzade Uzlagşah’a veriyor. Bunun üzerine saray da dengeler bir kez daha değişirken, Kutlu Bike kendisini bu konuyla ilgili suçlamaya başlıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

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02 Tem 2021 - 13:17 - Dizi Fragmanları

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