- 02 Tem 2021 - 16:19

Ankara Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar 2021? Ankara Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Yüklenecek

Sosyal yardım türlerine her an bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin karşısına bu kez sosyal yardım kartı müjdesi ile çıktı. Bunun ardından ise başkentliler, sosyal yardım kartından nasıl yararlanabileceğini merak etmeye başladı. Ankara sosyal yardım kartı limiti ne kadar 2021? Ankara sosyal yardım kartı ne zaman yüklenecek? İşte, Ankara belediyesi yardım başvurusu detayları…

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Yaşanan olumsuz ekonomik koşulları gidermek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alanında verdiği yardım türlerini giderek artırmaya başladı. Bu kez sosyal yardım kartı uygulamasını yürürlüğe koyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin faydalanabileceği yeni bir alternatif sundu. Özellikle belirli meslek gruplarına yönelik olan sosyal yardım kartı ile ilgili detaylar ise başkentliler tarafından merak edilmeye başlandı.
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02 Tem 2021 - 16:19 - Yaşam

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