Ankara Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar 2021? Ankara Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Yüklenecek
Sosyal yardım türlerine her an bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin karşısına bu kez sosyal yardım kartı müjdesi ile çıktı. Bunun ardından ise başkentliler, sosyal yardım kartından nasıl yararlanabileceğini merak etmeye başladı. Ankara sosyal yardım kartı limiti ne kadar 2021? Ankara sosyal yardım kartı ne zaman yüklenecek? İşte, Ankara belediyesi yardım başvurusu detayları…
Yaşanan olumsuz ekonomik koşulları gidermek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alanında verdiği yardım türlerini giderek artırmaya başladı. Bu kez sosyal yardım kartı uygulamasını yürürlüğe koyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin faydalanabileceği yeni bir alternatif sundu. Özellikle belirli meslek gruplarına yönelik olan sosyal yardım kartı ile ilgili detaylar ise başkentliler tarafından merak edilmeye başlandı.
02 Tem 2021 - 16:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.