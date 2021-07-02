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/ 02 Tem 2021 - 16:19

Ankara Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar 2021? Ankara Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Yüklenecek

Sosyal yardım türlerine her an bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, başkentlilerin karşısına bu kez sosyal yardım kartı müjdesi ile çıktı. Bunun ardından ise başkentliler, sosyal yardım kartından nasıl yararlanabileceğini merak etmeye başladı. Ankara sosyal yardım kartı limiti ne kadar 2021? Ankara sosyal yardım kartı ne zaman yüklenecek? İşte, Ankara belediyesi yardım başvurusu detayları…