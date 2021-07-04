Maraşlı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 6 Temmuz Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

11 Ocak 2021 tarihinde TV ekranlarında gösterime giren Maraşlı, yürekleri ağıza getiren yeni bölümü ile seyircinin karşısına çıkmayı bekliyor. Aksiyon ve gerilim sahneleri ile bilinen dizi Maraşlı’nın 25. Bölümünde sevenlerini bol ağlamalı bir bölüm bekliyor.

Duygu seli yaşayacağımız Maraşlı 25. Bölüm ATV ekranlarında izleyicisi ile bir araya geliyor. Maraşlı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 24. Bölümde neler yaşandı? İşte dizinin yeni bölümü ile ilgili tüm detaylar…

Maraşlı Dizisi 25. Bölüm Full İzle!

Maraşlı Dizisi 25. Bölüm Fragmanı İzle

Maraşlı 24 Bölüm Full İzle

Maraşlı 24.Bölümde Neler Yaşandı?

TV ekranlarında yayına girdiği tarihten bu yana izleyicide büyük bir ilgi uyandıran ve yeni bölümleri heyecanla beklenen dizide 24. Bölüm izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in bulunduğu Maraşlı dizisi yavaş yavaş final bölümüne yaklaşırken izleyenler üzüntülerini belli etmekten kaçınmadı. Dizinin daha uzun sürmesini bekleyen ve isteyen izleyenler sosyal medyada da pek çok paylaşımda bulundu. Peki, Maraşlı 24. Bölümde neler yaşandı?

Maraşlı Son Bölüm İzle

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Elindeki silahı Hurdacıya doğru doğrultan Maraşlı ondan konuşmasını ister. Bu sırada Savcı Tolga ekibi ile Hurdacı’nın mekanını basmaya hazırlanır. Hurdacı’nın öz babası olduğunu öğrenen Maraşlı’nın aklı ise soru işaretleriyle dolmuştur. Zeliş ile okulda buluşan Mahur, Zeliş’in hala daha Maraşlı’nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur ise Maraşlı’nın evlilik teklifine cevap vermeden önce buluşması gerektiği bir kişi olduğunu düşünür. Peki, Mahur, Maraşlı’ya ‘’Evet’’ diyecek midir? Mekanı basıldığı için sinirli olan Hurdacı ise Savaş’ın ölüm emrini verir. Bu emirle birlikte Hurdacı’nın adamları Savaş’ın mekanını tarar. Peki, Savaş ve Hurdacı arasında başlayan bu gerilimin galibi kim olacaktır?

Maraşlı 25. Bölümde Neler Yaşanacak?

Her hafta Pazartesi saat 20:00’da izleyiciyle buluşan dizi Maraşlı’nın 25. Bölümünde neler yaşanacağı en büyük merak konusu. Alina Boz ve Burak Deniz’in rol aldığı ve uyumlarının büyük ölçüde beğenildiği Maraşlı 25. Bölüm herkesi derinden etkileyecek. Genel anlamda aksiyon ve gerilim ölçüsü daha yüksek olan dizinin 25. Bölümünde duygusallık ön planda olacak gibi görünüyor. Maraşlı 25. Bölüm izleyecek olan tüm seyirciler gözyaşlarını tutamayacak. Maraşlı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Mahur’un ‘’Biz neden mutlu olamıyoruz’’ sitemi ise tüm sevenlerini derinden etkiledi. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı ATV ekranlarında yerini almış olacak.