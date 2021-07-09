MasterChef 2021 Full İzle! 9 Temmuz 2021 MasterChef 12. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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MasterChef yeni bölümde neler olacak? Kimler elenecek? Yarışma kadrosunda kimler yer alacak? Jüri üyeleri hangi yarışmacılara soğuk terler döktürecek? Bütün sorunların yanıtları işte burada…

MasterChef Yeni Bölümde Neler Var?

2021 MasterChef programının ilk seçmeleri oldukça rekabet içinde geçiyor. Genç yetenekler mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Jüri üyeleri titizlikle MasterChef yarışmasında yarışacak adayları seçmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanını kaçıranlar kanalın Youtube kanalı üzerinden fragmanını izleyebilir. Her gün TV8 ekranlarında saat 20:00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor.

MasterChef Elemelerde Neler Yaşanacak?

Yeni bölümde MasterChef elemelerinde heyecan dorukta. Yarışmacılar 5 dakika içinde yaptıkları yemeği jüri üyelerine beğendirmek için ter döküyor. Jüri üyeleri yarışmacıları zorlayarak onların el lezzetlerinin seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Bu heyecana sizler de ortak olmak için TV8 ekranında buluşmaya hazır olun. 13. bölüm fragmanı için acunmedya.com adresini takip edebilirsiniz.

MasterChef Jüri Üyeleri Kim?

MasterChef programının birbirinden usta jüri üyeleri ile yarışmacılar mutfakla ilgili birçok konuda bilgi ve donanım sahibi oluyor. 3 sezondur değişmeyen jüri kadrosu ile izleyicilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında sertliği ile tanınan Mehmet Şef yarışmacılara soğuk terler akıtmada bir numaralı jüri üyesidir. Danillo Şef ise muhteşem sempatikliği ve güler yüzlülüğü ile herkese pozitif enerjiler vermeye devam ediyor. Somer Şef ise babacan tavırlarıyla yarışmacıların mutfak alanlarında daha çok pişmeleri için onlara öğütler veriyor. Hem Türk hem de dünya mutfağını yarışmacılara sevdiren yetenekli jüriler ile program daha da eğlenceli hale dönüşüyor. Muhteşem jüri kadrosu ile herkesi ekrana kitlemeyi başarıyor.