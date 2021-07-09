- 09 Tem 2021 - 08:36

Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 9 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların sevilerek izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam yeni bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Herkesin heyecan ve merakla beklediği yeni bölümü ile herkesi ekrana kitlemeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer alıyor. Aşkın hem komik hem de romantik şekli ekrana yansıyor. İzleyiciler 4. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda oldukça merak içine giriyor.

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Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Cuma günleri Fox TV’de seyircileri ile buluşan Aşk Mantık İntikam dizisi herkesin beğenisini almaya devam ediyor. En son olarak 3. bölüm ile ekranlara gelen dizinin tekrarlarını izlemek isteyenler nereden diziyi izleyecekleri hakkında sorular soruyor. Bütün bu sorulara yanıtlar detaylarda…

Aşk Mantık İntikam Dizisi Ne Zaman ve Nerede Yayınlanıyor?

Aşk Mantık İntikam dizisi Cuma günleri FOX TV’de izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin son bölümünü izlemeyip kaçıranlar ise fox.com.tr internet adresi üzerinde 3. bölümün tekrarına yer veriliyor. Bunun dışında FOX TV kanalının resmi Youtube kanalı üzerinden de dizinin tekrarına ulaşmanız mümkün. Üstelik araya reklam girmeden kesintisiz bir şekilde diziyi izleyebilirsiniz. Komik ve romantik bir aşkın şahane gösterimi sizlerle her Cuma buluşmaya devam ediyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisinde Kimler Oynuyor?

Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda usta yetenekler yer alıyor. Dizinin başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen paylaşıyor. Şahane oyunculuk deneyimleri ile sizleri diziye bağlamaya devam ediyorlar. Dizinin 4. fragmanı hala yayına girmedi. Ne zaman fragman yayına girecek? diye merak edenler kanalın resmi Youtube kanalına üye olarak takip edebilir.

Aşk Mantık İntikam Dizisinde Gelişmeler Neler?

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra ve Ozan boşanmışlardır. Fakat hala her iki taraf da birbirlerine karşı tutkulu bir aşk duyarlar. Bu iki aşk hem komik hem de romantik bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Esra ve Ozan birbirlerine yeni bir şans vermek için her türlü yolu deniyorlar. Yeni bölüm şimdiden herkesi heyecanlandırıyor. Cuma günü FOX TV’de saat 20:00’da ekranda olmak için geç kalmayın.

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09 Tem 2021 - 08:36 - Dizi Fragmanları

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