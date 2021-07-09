Doya Doya Moda 9 Temmuz 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 85. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı!

Doya Doya Moda All Star 85. Bölüm 9 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Doya Doya Moda programını Türkiye’nin dört bir yanından takip edenler yarışmada kimin birinci olacağı konusunda merak içindeler. 8 Temmuz puan durumunun ne olduğunu ve hangi yarışmacının günün birincisi olduğunu öğrenmek isteyenler kanalın resmi Youtube kanalına abone olarak reklamsız bir şekilde tekrarını izleyebilir.

Doya Doya Moda Kim Elenecek?

Doya Doya Moda her gün TV8 ekranlarında saat 13:00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın son final günlerine yaklaşıldıkça hem jüri üyelerinde hem de yarışmacılarda heyecan üst noktalara çıkıyor. Finalistin bu Cuma günü belli olacağı zamanlarda jüri üyeleri daha titiz bir şekilde davranmaya başlıyor. Yarışmacılardan kimin eleneceği konusunda da merak içinde olan seyirciler ekran başından ayrılmıyorlar.

Doya Doya Moda Finalist Kim?

Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacıların hepsi birinci olmak ve 50 Bin TL para ödülünü kazanmak için ter dökmeye devam ediyor. Her geçen gün daha da azim ve hırs içinde kombinlerini hazırlıyorlar. Bu Cuma kimin finalist olacağı herkesin kafasında soru işareti halinde yer alıyor.

Doya Doya Moda Büyük Ödülün Sahibi Kim Olacak?

Yanıtı merakla beklenen sorulardan birisi “Doya Doya Moda yarışmasında ödülün sahibi kim olacak?” sorusudur. Herkes bu sorunun cevabını almak için Cuma gününü dört gözle bekliyor. Cuma günü Türkiye’nin en büyük beden tarz kadını belli olacak. Aynı zamanda birinci olan kişi 50 Bin TL değerinde para ödülüne de sahip oluyor. Cuma günü saat 13:00’da TV8 ekranlarında bütün soruların yanıtları detaylı şekilde cevaplanacak.