Doya Doya Moda 9 Temmuz 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 85. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı!
Gündüz kuşağının en sevilerek izlenen programlarından biri olan Doya Doya Moda bu Cuma son bölümü ile ekranlara geliyor. Cuma günü Türkiye’nin büyük beden en şık ve tarz olan kadını belli oluyor. İzleyiciler merakla ekranların başında yerini alıyor. Doya Doya Moda 50 Bin TL değerinde para ödülünü kim alacak? Türkiye’nin büyük beden tarz kadını kim olacak? Bütün detaylar bu Cuma ekranlarda belli oluyor.
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Doya Doya Moda programını Türkiye’nin dört bir yanından takip edenler yarışmada kimin birinci olacağı konusunda merak içindeler. 8 Temmuz puan durumunun ne olduğunu ve hangi yarışmacının günün birincisi olduğunu öğrenmek isteyenler kanalın resmi Youtube kanalına abone olarak reklamsız bir şekilde tekrarını izleyebilir.
Doya Doya Moda Kim Elenecek?
Doya Doya Moda her gün TV8 ekranlarında saat 13:00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın son final günlerine yaklaşıldıkça hem jüri üyelerinde hem de yarışmacılarda heyecan üst noktalara çıkıyor. Finalistin bu Cuma günü belli olacağı zamanlarda jüri üyeleri daha titiz bir şekilde davranmaya başlıyor. Yarışmacılardan kimin eleneceği konusunda da merak içinde olan seyirciler ekran başından ayrılmıyorlar.
Doya Doya Moda Finalist Kim?
Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacıların hepsi birinci olmak ve 50 Bin TL para ödülünü kazanmak için ter dökmeye devam ediyor. Her geçen gün daha da azim ve hırs içinde kombinlerini hazırlıyorlar. Bu Cuma kimin finalist olacağı herkesin kafasında soru işareti halinde yer alıyor.
Doya Doya Moda Büyük Ödülün Sahibi Kim Olacak?
Yanıtı merakla beklenen sorulardan birisi “Doya Doya Moda yarışmasında ödülün sahibi kim olacak?” sorusudur. Herkes bu sorunun cevabını almak için Cuma gününü dört gözle bekliyor. Cuma günü Türkiye’nin en büyük beden tarz kadını belli olacak. Aynı zamanda birinci olan kişi 50 Bin TL değerinde para ödülüne de sahip oluyor. Cuma günü saat 13:00’da TV8 ekranlarında bütün soruların yanıtları detaylı şekilde cevaplanacak.
09 Tem 2021 - 08:41 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.