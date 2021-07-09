- 09 Tem 2021 - 08:46

Şef Akademi Doğada Full İzle! 9 Temmuz 2021 Şef Akademi 15. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi bütün Türkiye’nin her gün ekran başında yerini aldıkları yarışma programıdır. Program ilk gününden itibaren herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hafta içi Fox TV ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler için kanalın resmi internet sitesi üzerinde 15. bölümü yer alıyor. Üstelik reklamsız bir şekilde kesintiye uğramadan izleyebileceksiniz.

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Şef Akademi Doğada 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Şef Akademi programında muhteşem yetenekler birbirleri ile kıyasıya yarışmaya devam ediyor. En yeni yetenekler yarışmanın sonunda Türkiye’nin en yetenekli şefi olma unvanına sahip olacaktır. Şef Akademi full bölüm nereden izlenir? Şef Akademi haftanın hangi günlerinde ekrana gelir? Şef Akademi yarışma programında nasıl yarışılır? Bütün bu soruların cevabı yazımızda…

Şef Akademi Full Bölüm Nereden İzlenir?

Şef Akademi yemek programının başladığı ilk günden bu zamana kadar olan tüm bölümlerini kesintisiz bir şekilde izlemek isteyenler Fox TV Youtube kanalı üzerinden izleyebilir. Araya reklam girmeden programı izleyebileceksiniz. Yarışmanın yeni bölüm fragmanını da kanalın resmi internet sitesi üzerinden izlemeniz mümkündür. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm her hafta Fox TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sakın kaçırmayın.

Şef Akademide Neler Oluyor?

Şef Akademi programında yeni yetenekler mutfakta hünerlerini rekabet içinde sergilemeye devam ediyor. Her bir yarışmacı finalist olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyor. Yarışmacılar hem bireysel hem de takım oyunlarının hepsinde galip gelmek için ter dökerek marifetlerini ortaya koyuyorlar. Yarışmacılar açık alanda doğa ile baş başa kalıp şahane lezzetler ortaya koyarak yarışıyorlar. “Şefköy” adını alan doğa alanında muhteşem yemekler yaparak yarışıyorlar.

Şef Akademi Hangi Günlerde Yayınlanıyor?

Ekranların en sevilen ve merakla beklenen programı Şef Akademi hafta içi her gün Fox TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacıların muhteşem azmi ve hırsı ile izleyicilerin de heyecanlı şekilde izlemelerine imkan sağlıyor. Birbirinden uzman jüri üyeleri de yarışmacıların en iyi şekilde yemek yapmalarına yardımcı oluyor.

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09 Tem 2021 - 08:46 - Dizi Fragmanları

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