Şef Akademi Full İzle! 10 Temmuz 2021 Şef Akademi 16. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi 16. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi yemek programı ile hem yarışmacılar hem de izleyiciler yemek konusunda kendilerine daha fazla bilgi katma yolunda ilerliyor. Şef olma yolunda ilerleyen yarışmacıları yeni bölümde neler bekliyor? Bütün bilgiler detaylarda…

Şef Akademi Yarışmasında Hangi Jüriler Yer Alıyor?

Şef Akademi yemek yarışmasını muhteşem sunumu ile Öykü Çelik ekranlara getiriyor. Bununla birlikte yarışmada yer alan jüriler yetenekleri ve bilgi birikimleri ile şef adaylarına gerekli desteği veriyorlar. Şef Akademi yarışmasında yer alan jüriler; Gurme Ayhan Sicimoğlu, Şef Arda Türkmen ve Şef Ali Ronay’dır. 3 jüri de hem dünya hem de Türk mutfağına oldukça hakimdir. Gurme şefler oldukları için yemeklerin lezzetlerini titizlikle inceliyorlar.

Yarışmacıları Neler Bekliyor?

Haftanın her günü Fox TV ekranlarında ter döken yarışmacıları yeni bölümde neler bekleyecek? Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler fragmanı kanalın resmi internet sayfası üzerinden izleyebilir. Şef Köy adı verilen yerde toplamda 15 yarışmacı takımlar şeklinde yarışıyor. Doğada yemeklerini muhteşem şekilde hazırlayan yarışmacılardan bu hafta hangisi elenecek? sorusu herkesin dilinde.

Şef Akademi’de Hangi Yemekler Yapılacak?

Türkiye’nin en yetenekli şefi olma yolunda basamak basamak yol kat eden yarışmacılar jüri üyelerinin beğenisini ve övgülerini almak için kıyasıya yarışmaya devam ediyorlar. Hem görsel hem de lezzet açısından en iyi tabağı yapan yarışmacı kendini elenmekten kurtaracak. Yeni bölümde yarışmacılar birbirinden lezzetli hem dünya hem de Türk mutfağından yemekler yapacak. Sizler de bu muhteşem lezzetlere şahit olmak için haftanın her günü Fox TV ekranlarından ayrılmayın. Yeni bölümde yarışmacıları hangi yemekler bekleyecek? Bu sorunun cevabı için Fox TV’de olun.