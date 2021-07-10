- 10 Tem 2021 - 08:44

MasterChef 2021 Full İzle! 10 Temmuz 2021 MasterChef 13. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef izleyicileri ile haftanın her günü TV8 ekranında buluşmaya devam ediyor. Mutfakta marifetlerini sergilemeye devam edan yarışmacılar elemelerden geçmek için ellerinden gelen her gayreti göstermeye çalışıyor. Yarışmanın son bölümünü kaçıranlar nereden izleyebilirim? sorusunu yöneltiyor. Kanalın resmi internet sitesi olan acunmedya.com adresi üzerinden hem son bölümü hem de bugüne kadar olan tüm bölümleri kesintisiz şekilde izle!

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MasterChef 13. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölünde yarışmacılar hangi yemekleri yapacak? Yarışmacılar elemelerden geçebilecek mi? Hangi yarışmacı düellolara kalacak? Bütün bu soruların cevapları yazımızda…

Yeni Bölümde İzleyicileri Neler Bekliyor?

Yeni bölümde neler olacak? Yarışmacılar istedikleri başarıyı elde edecek mi? Jüriler hangi yarışmacının yaptığı yemeği daha çok beğenecek?  Merak edilen soruların hepsi yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Fragmana ulaşmak isteyenler Youtube kanalına abone olabilir. Ekranların sevilen yemek yarışması olan MasterChef yeni bölümde de izleyicileri şaşırtmaya devam edecek. Sakın kaçırmayın.

MasterChef Yarışmasının Elemeleri Nasıl Oluyor?

MasterChef yarışmasının elemelerinin nasıl olduğu konusunda izleyicilerde çok fazla merak var. Yeni sezonda yarışmada ön elemeler daha uzun sürecek. Çok fazla katılımlardan dolayı jüriler genç yetenekleri daha fazla keşfetmek için ön elemelerde daha çok yarışmacı almaya devam edecek. Ön elemeleri geçenler de takım yarışması için kollarını sıvamaya başlayacak. Jüri üyeleri elemelerde oldukça titiz bir şekilde davranıyor. Türkiye’nin en iyi şefi seçilme yolunda yarışmacıların zorlanmaları için her şeyi yapıyorlar.

Yarışmada Yapılan Farklı Yemekler Neler?

MasterChef yarışmasında hem Türk hem de dünya lezzetleri yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Çin mutfağının şahane yemekleri Türk halkına tanıtılmaya çalışılıyor. Birbirinden yetenekli ve marifetli ellere sahip olan yarışmacılar her geçen gün kendilerini mutfakta geliştirerek dünyaya açılma yolunda ilerliyor. Üç muhteşem jüri üyeleri ile program daha eğlenceli hale dönüşüyor. Bu muhteşem programı kaçırmamak için haftanın her günü TV8 ekranlarında saat 20:30’da olmaya devam edin. Yeni bölümde şahane yemekler ve yetenekler sizi bekliyor.

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10 Tem 2021 - 08:44 - Dizi Fragmanları

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