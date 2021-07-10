Baş Belası 4. Bölüm Full İzle! 11 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ekranlarının yeni heyecan dolu dizisi Baş Belası ATV ekranlarında izleyicileri ile her hafta buluşmaya devam ediyor. En son yayınlanan bölümünü kaçıranlar kesintisiz bir şekilde Youtube kanalı üzerinden araya reklam girmeden izleyebilecek. Yeni bölümünde ise bu hafta izleyicileri neler bekleyecek? Oldukça sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bir bölüm sizleri bekliyor olacak.
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Baş Belası ilk yayına girdiği günden beri izleyicilerin beğenisini aldı. Bu dizi ile izleyiciler yaz sezonu boyunca ekran karşısında heyecanlı dakikalar yaşayacak. Her kuşağın izleyebileceği dizi olan Baş Belası’nın oyuncu kadrosu da oldukça yetenekli ve usta karakterlerden oluşuyor.
Baş Belası Yeni Sezonda Neler Var?
ATV ekranlarında her Pazar saat 20:00’da izleyicileri ile buluşan Baş Belası dizisinde yeni bölümünde heyecan dorukta. İpek ile Şahin’in enteresan şekilde tanışmaları ve bu tanışma sonucunda nasıl bir aşkın doğacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanı Youtube kanalında yayınlanmaya başlandı. Oldukça ilginç fragman daha da heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni bölümü sakın kaçırmayın.
Baş Belası Dizisinde Hangi Oyuncular Yer Alıyor?
Baş Belası dizisi oyuncuları oldukça yetenekli ve başarılı kadrolardan bir araya getirilmiş. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Selçuk Özdemir paylaşıyor. Her iki karakterin de birbirleriyle uyumu ekranlara şahane şekilde yansıyor. İzleyicileri adeta ekrana kitliyor. Bu muhteşem dizinin tüm bölümlerini izlemek için Youtube kanalına abone olun.
Dizi Hangi Günler Ekranda Olacak?
Baş Belası dizisinin hangi gün yayında olacağı izleyiciler tarafından sürekli merak ediliyor. Bu yazın efsane dizisi olan Baş Belası ATV ekranlarında hayata başladı. Her Pazar saat 20:00’de ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Oyuncuların efsane şekilde rollerini üstlenmeleri ile izleyicilerin diziyi yaşamasına sebep oluyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden dizinin yeni bölüm fragmanı yayına girdi. İzlemek için geç kalmayın. Dizinin önceki bölümlerini kaçıranlar ise Youtube kanalına abone olup bütün bölümleri kesintisiz bir şekilde izleyebilir. Araya reklam girmeden diziyi full bölüm izleme şansınız olacak.
10 Tem 2021 - 08:54 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.