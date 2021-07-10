Ada Masalı 5 Bölüm Full İzle! Ada Masalı 10 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ada Masalı 5. Bölüm Kesintisiz İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarında yeni yaz dizisi olarak ekranlara gelen Ada Masalı, gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Aşkın heyecanlı ve tutkulu halini usta oyuncular en güzel şekilde izleyicilere yansıtıyor. Muhteşem aşk hikayesini sakın kaçırmayın…

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV’de yayınlanan Ada Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? sorusu izleyicileri bir hayli heyecanlandırıyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayına girmedi. Fragmanı takip etmek isteyenler dizinin Youtube kanalına abone olabilir. Şahane sürprizler ile ekranlarda sizlerle buluşmaya devam edecek. Sakın ekranların başından ayrılmayın.

Oyuncular Ne Yapacak?

En son yayınlanan bölümde Haziran ve Poyraz’ın birbirlerine yakınlığı dikkat çekiyor. Bu yakınlaşmanın sonucunda Poyraz hiç ummadığı bir anda ve bir yerden kendisine iş teklifinin geldiğini fark ediyor. Bu iş teklifinden dolayı Poyraz üzüntü içine giriyor. Poyraz ve Haziran’ın bir türlü çözüme kavuşamadığı aşkı nasıl sonuçlanacak? Yeni bölümü herkes dört gözle bekliyor.

Ada Masalı Hangi Kanalda İzleniyor?

Ada Masalı muhteşem oyuncu kadrosu ile Star TV ekranlarında izleyicileri ile her hafta buluşmaya devam ediyor. Özellikle genç kuşağın ilgiyle takip ettiği dizi olarak adını duyuruyor. Oyuncu kadrosunda işini başarılı şekilde yapan oyuncular yer alıyor. Dizinin oyuncuları şöyledir: Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, Nihan Büyükağaç, Eylül Ersöz, Bedia Ener, Özge Demirtel, Rami Narin, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, İpek Tenolcay gibi usta oyuncular rollerinin hakkını en iyi şekilde vermeye devam ediyor. Sizler de bu muhteşem aşk ve macera dolu diziyi Star TV ekranlarında sakın kaçırmayın. Dizinin tekrarını izlemek isteyenler Youtube kanalına abone olup kesintisiz bir şekilde son bölüme kadar diziyi izleyebilir.