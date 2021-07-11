- 11 Tem 2021 - 13:09

Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle başlıyor! Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle...

İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Uçuş, Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Uçuş, Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Uçuş Türkiye saatiyle 16:00'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başlayacak.Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapılacak. 90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıkılacak. Bu şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş olacak. Kendisi dahil dört erkek ve iki kadından oluşan ekip ABD New Mexico çölünden VSS Unity yörünge aracıyla 89 kilometre yükseğe uçacak.

Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle...

# Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle, Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle ne zaman

11 Tem 2021 - 13:09 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle başlıyor! Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle... mask
Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle başlıyor! Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle...
Ada Masalı 5 Bölüm Full İzle! Ada Masalı 10 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ada Masalı 5 Bölüm Full İzle! Ada Masalı 10 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 10 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle mask
Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 10 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle
Baş Belası 4. Bölüm Full İzle! 11 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baş Belası 4. Bölüm Full İzle! 11 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 45. Bölüm Full İzle! 10 Temmuz 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 45. Bölüm Full İzle! 10 Temmuz 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Temmuz 2021 MasterChef 13. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Temmuz 2021 MasterChef 13. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status