Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle başlıyor! Richard Branson Uzay Yolcuğu Canlı İzle...
İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Uçuş, Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Uçuş, Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Uçuş Türkiye saatiyle 16:00'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başlayacak.Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapılacak. 90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıkılacak. Bu şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş olacak. Kendisi dahil dört erkek ve iki kadından oluşan ekip ABD New Mexico çölünden VSS Unity yörünge aracıyla 89 kilometre yükseğe uçacak.
11 Tem 2021 - 13:09 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.