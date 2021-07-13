Şef Akademi Doğada Full İzle! 13 Temmuz 2021 Şef Akademi 17. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi Doğada 17. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yarışmacıların gelişimi için kurulmuş olan çiftlik evinde hafta içi yarışına devam eden Şef Akademi Doğada programı, eğitimden yemek yarışmalarına pek çok aktiviteden yarışmacıların yararlanabilmesi için hayata geçiriliyor. Birbirinden ünlü konuklar ile Şef Akademi Doğada programında öğrenen yarışmacılar, takım halindeki yarışlarına böylelikle hafta içi de devam etmiş oluyor. Şef Akademi Doğada, hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Şef Akademi Doğada 16. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 16. bölümü ile çıkan Şef Akademi Doğada programı, mavi takımdan Yağız’ın gidişini gündemine aldı. Yağız’dan sonra dağılan mavi takımın ardından Şef Akademi’de yeni hafta dört takım arasındaki yarış ile başladı. Şef Akademi Doğada programının son bölümünde; yarışmacılara eğitim vermek üzere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Esat Özata programın konuğu oldu. Eğitim ardından yarışmacılara yemek yaptıran Dr. Esat Özata, her takımından bir kişi olmak üzere dört kişiyi yarıştırdı. Yarışmanın sonuna tadıma geçen Dr. Esat Özata, günün birincisini verdiği puanlar ile belirledi.

Yeşil takım adına yarışan Dilan ve kırmızı takım adına yarışan Murat’ın yaptığı yemekleri yorumlayan Dr. Esat Özata, her iki takıma da 5’er puan verdi. Öte yandan turuncu takım adına yarışan Antonio’nun sosu ve tavuğunu beğendiğini söyleyen Dr. Özata, sebzelerin yanması sebebiyle turuncu takıma 7 puan olarak oylama yaptı. Ruşa’nın tabağına övgüler yağdıran Dr. Özata; turuncu takıma 10 tam puan vererek günün şampiyonunu belirledi. Öte yandan günün yüzleşme anında üslup tartışması nedeniyle birbirine giren Kadir ve Berat ise Şef Akademi Doğada programının son bölümünü bir hayli karıştırdı.

Şef Akademi Doğada 17. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bugün 17. bölümü ile çıkacak olan Şef Akademi Doğada programı, takım krizleri ile güne damga vuracak. Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünde; Ayten ile Berat arasındaki sorun giderek derinleşirken, konuya Arzu’nun dahil olması diyalogları iyice çirkinleştirecek. Şef Akademi Doğada bugün saat 11.00’da FOX TV ekranlarına gelecek.