- 15 Tem 2021 - 11:49

MasterChef 2021 Full İzle! 15 Temmuz 2021 MasterChef 17. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Üçlü düellolar serisi ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden MasterChef Türkiye 2021 yine heyecanlı bir bölüm ile ekranlara geliyor. Öte yandan asıl yarış için ter döken yarışmacılardan birinin mutfak kazası tüm stüdyoyu birbirine katıyor. Peki, MasterChef 17. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 16. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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MasterChef 2021 17. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Dört sezondur TV8 ekranlarındaki yayın hayatına kesintisiz devam eden MasterChef Türkiye 2021, bu sezon da tüm hızıyla devam ediyor. İlk eleme turunun sonuna gelen MasterChef Türkiye 2021, ikinci eleme serisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Üçlü düellolar ile tüm seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran MasterChef Türkiye 2021, asıl yarışı için yarışacak olan 16 kişiyi arıyor. MasterChef Türkiye 2021, şu an için haftanın 5 günü saat 20.00’da TV8 ekranlarına geliyor.

MasterChef 16. Bölümde Neler Oldu?

Üçlü düelloları ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021, üç farklı düelloyu ekranlara getirdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışının son bölümünde ilk düello olarak Sevgi, Füsun ve Lara karşılaşması ekranlara geldi. Birbirinden iddialı üç kadın lezzetli bir tabak çıkarmak için tüm performanslarını sergilerken; yarışın kazananı Lara oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ikinci düellosu Ashabil, Kazım ve Mete arasında geçti. Diğer yarışmacılardan açık ara daha iyi bir tabak ortaya çıkaran Mete, düellonun kazanan ismi oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışının bu bölümünün son düellosu ise Azadeh, Tunahan ve Mehmet arasında geçti. İlk eleme serisinde tavırları ile herkesi gülmekten kırıp geçiren Tunahan, yine performansını koruyordu. Bu düellonun da kazananı olan Tunahan, üçüncü elemelere girmeyi hak etti.

MasterChef 17. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 17. bölümü ile çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışında yarış kaldığı yerden devam ediyor. Bir seri daha üçlü düello sergileyecek olan yarışmacılar da iddialar konuşurken; yarışmacılardan birinin mutfakta elini kesmesi tüm stüdyoda paniğe neden oluyor. Öte yandan yabancı asıllı bir yarışmacının Mehmet Şef ile olan diyaloğu tüm stüdyoyu gülmekten kırıp geçiriyor. MasterChef Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarına geliyor. 

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15 Tem 2021 - 11:49 - Dizi Fragmanları

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