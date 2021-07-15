Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kefaret 34. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından televizyon ekranlarına uyarlanan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Kefaret dizisi, 25 Film imzası taşıyor. Müzik öğretmeni Zeynep’in yaşamını konu alan Kefaret, aşk ve dramı aynı anda sunması ile televizyon izleyicileri tarafından bir hayli beğeniliyor. Son zamanların en çok konuşulan dizisi olan Kefaret, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşuyor.

Kefaret Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 33. bölümü ile çıkan Kefaret dizisi, heyecanlı bir bölüm ile ekranlara geldi. Kefaret dizisinin 33. bölümünde; depresyondan çıkmayı başaran Sinan, Zeynep’i kırdığını fark edince, arayı düzeltebilmek için harekete geçti. Ancak Zeynep, kendi hayatına bakmaya karar vererek çocukları ile daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu sırada Ahmet ile de bir hayli yakın olan Zeynep, Sinan’ın kıskançlık yaşamasına fark etmeden neden oldu. Öte yandan çocukları ile vakit geçirmek için Ahmet, onları kamp tatiline götürmeye karar verdi. Bu kamp tatilinden Zeynep’in oğlu babasını Arzu ile ilgili ilişkisi hakkında sıkıştırınca, Ahmet stresten kalp krizi geçirdi.

Kefaret Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 34. bölümü ile çıkmaya hazırlanan Kefaret, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kefaret dizisinin 34. bölüm fragmanına göre; Ahmet geçirdiği kalp krizinin ardından kendisini toparlamaya başlıyor. Hastanede Ahmet’in ziyaretine gelen Arzu, bebeğinin kız olduğunu söyleyince Ahmet’i bir hayli mutlu ediyor. Taburcu olur olmaz Arzu ile evlenmeye karar veren Ahmet, nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlıyor. Öte yandan Zeynep ile Sinan arayı düzeltirken, her ikisi de birbirilerine olan sevgisini anlıyor.