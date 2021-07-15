Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

KAzara Aşk 4. Bölüm Star Tv İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Kazara Aşk, Koliba Film imzalı olarak ekranlara geliyor. Romantik komedi tadındaki hikayesi ile çok sevilen Kazara Aşk, seyircisini her bölüm yeni bir maceraya sürüklüyor. Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler isimlerinin paylaştığı Kazara Aşk dizisi, ailesine yalan söylemek zorunda kalan Şimal’in bu yalanın ardından başına aştığı dertleri konu alıyor. Kazara Aşk, her perşembe saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.

Kazara Aşk Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 3. bölümü ile çıkan Kazara Aşk, çifte düğüne ev sahipliği yaptı. Kazara Aşk dizisinin 3. bölümünde; Şimal ve Cihan’ın ailesinin on gün içerisinde düğün yapalım kararı, Civan için holdingin anahtarı iken, Şimal için bardağı taşıran son damla oldu. Ailesine her şeyi anlatıp bu karardan dönmelerini sağlamaya çalıştırmak isteyen Şimal, bu kez Civan engeli ile karşılaştı. Öte yandan ikilinin düğün hazırlıkları başlarken Civan’ın Nazlı ile evli olması ortadaki tek engel değildi. Aynı zamanda Şimal’in eski sevgilisi Kenan da sürekli karşısına çıkarak bu düğüne engel olmayı kafaya koymuştu. Düğün günü gelip çattığında ise, ikilinin hiç beklenmeyen misafirleri vardı.

Kazara Aşk Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 4. bölümü ile çıkmaya hazırlanan Kazara Aşk, birbirinden eğlenceli kareleri ile ekranlara gelecek. Şimal ile Civan arasındaki yalanın sürmeye devam ettiği Kazara Aşk dizisi 4. bölümünde; Civan, Şimal’in ailesini kızdırınca işler karışacak. Söylediği yalandan rahatsız olmaya başlayan Şimal, bu işten geri dönüş sağlayabilmek için yeni bir yol aramaya başlayacak. Kazara Aşk, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.