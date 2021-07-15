Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Her bölümü ile daha çok ilgi toplamaya başlayan Kazara Aşk dizisi, bu akşam yeni bölümü ile Star TV ekranlarına geliyor. Şimal ve Civan’ın kaza sonucu başlayan birliktelikleri, ikilinin başını beladan kurtarmazken, seyirciyi de kahkaha tufanına boğuyor. Peki, Kazara Aşk dizisi 3. bölümde neler yaşandı? Kazara Aşk dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
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Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Kazara Aşk, Koliba Film imzalı olarak ekranlara geliyor. Romantik komedi tadındaki hikayesi ile çok sevilen Kazara Aşk, seyircisini her bölüm yeni bir maceraya sürüklüyor. Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler isimlerinin paylaştığı Kazara Aşk dizisi, ailesine yalan söylemek zorunda kalan Şimal’in bu yalanın ardından başına aştığı dertleri konu alıyor. Kazara Aşk, her perşembe saat 20.00’da Star TV ekranlarına geliyor.
Kazara Aşk Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?
Seyircisinin karşısına en son 3. bölümü ile çıkan Kazara Aşk, çifte düğüne ev sahipliği yaptı. Kazara Aşk dizisinin 3. bölümünde; Şimal ve Cihan’ın ailesinin on gün içerisinde düğün yapalım kararı, Civan için holdingin anahtarı iken, Şimal için bardağı taşıran son damla oldu. Ailesine her şeyi anlatıp bu karardan dönmelerini sağlamaya çalıştırmak isteyen Şimal, bu kez Civan engeli ile karşılaştı. Öte yandan ikilinin düğün hazırlıkları başlarken Civan’ın Nazlı ile evli olması ortadaki tek engel değildi. Aynı zamanda Şimal’in eski sevgilisi Kenan da sürekli karşısına çıkarak bu düğüne engel olmayı kafaya koymuştu. Düğün günü gelip çattığında ise, ikilinin hiç beklenmeyen misafirleri vardı.
Kazara Aşk Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Seyircisinin karşısına 4. bölümü ile çıkmaya hazırlanan Kazara Aşk, birbirinden eğlenceli kareleri ile ekranlara gelecek. Şimal ile Civan arasındaki yalanın sürmeye devam ettiği Kazara Aşk dizisi 4. bölümünde; Civan, Şimal’in ailesini kızdırınca işler karışacak. Söylediği yalandan rahatsız olmaya başlayan Şimal, bu işten geri dönüş sağlayabilmek için yeni bir yol aramaya başlayacak. Kazara Aşk, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.
15 Tem 2021 - 13:01 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.