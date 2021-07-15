- 15 Tem 2021 - 22:16

TOGG fabrikası ne durumda? TOGG araba ne zaman üretilecek? TOGG ne zaman Satişa sunulacak?

TOGG, 2022 yılı sonunda seri üretime hazır. Elektrikli yerli otomobil geliştirmelerini tam gaz sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilini banttan indirmeyi hedefliyor.

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Elektrikli yerli otomobil geliştirmelerini tam gaz sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilini banttan indirmeyi hedefliyor.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu.

TOGG sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımla, 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olacağını duyurdu. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleyen şirket, 18 Temmuz 2020 tarihinden bu yana geçen 1 yılda neler yaptıklarını videolu sunumda kaydetti.
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15 Tem 2021 - 22:16 - Gündem

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