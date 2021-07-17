- 17 Tem 2021 - 00:04

MasterChef 2021 Full İzle! 17 Temmuz 2021 MasterChef 18. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye 2021, üçlü düello serisi ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile azalan asıl yarış kadrosuna dahil olacak 4 kişiyi de belirleyecek olan MasterChef Türkiye 2021, seyircisine ve yarışmacılarına büyük bir sürpriz yapıyor. MasterChef Türkiye 2021 17. bölümde neler oldu? MasterChef 2021 18. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 17 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarındaki dördüncü, Türkiye’deki ise beşinci sezonunu açan MasterChef Türkiye, heyecan dolu yarışını ekranlara getirmeye devam ediyor. Yepyeni yarışmacıları ve her zamanki jüri üyesi ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021, ilk eleme serisini geride bırakıyor. Artık üçlü düellolar ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışında asıl şef adaylarının belli olması için geri sayım başlıyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021, yeni bölümlerini saat 20.00’da TV8 ekranlarına getiriyor.

MasterChef Türkiye 2021 17. Bölümde Neler Oldu?

Üçlü düellolarının bir kısmıyla da ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021, seyircisinin karşısına en son 17. bölümü ile çıktı. Düellolarının üçüncü etabı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışında dört farklı ekip kıyasıya bir mücadele içerisine girdi. Toplamda 12 yarışmacının yarıştığı MasterChef Türkiye 2021 düellolarında ekipler; Fikret, Mazlum ve Aramsol; Dilara, Bozbey ve Rümeysa; Nursima, Furkan ve Ela; Tahsin, Burak ve Mercan şeklinde gruplara ayrıldı. En iyi olanın kaldığı, diğer iki kişinin ise yarışmaya veda ettiği MasterChef Türkiye 2021’de bu gece kazananlar; Fikret, Nursima, Dilara ve Tahsin oldu.

MasterChef 2021 18. Bölüm Tanıtım Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü olan 18. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye 2021, üçlü düello serisinden bir part daha ekranlara getiriyor. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 18. tanıtım fragmanına göre; dört ekip daha girdiği yarış ile yarışmadaki kaderini belirliyor. Öte yandan yarışmacıların tezgahları üstündeki dağınıklığı Mehmet Şef’i delirtirken, MasterChef Türkiye 2021 seyircisine bir de sürpriz yapıyor. Bir yemekten kılçık, bir yemekten ise ip çıkması jüri üyelerini sinirden deliye döndürürken, jüri üyeleri format değişikliği hakkını kullanıyor ve bir ekipten üç yarışmacıyı birden eliyor. MasterChef Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarına geliyor.

 

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17 Tem 2021 - 00:04 - Dizi Fragmanları

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