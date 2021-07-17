- 17 Tem 2021 - 00:06

Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 17 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. Yepyeni yarışmacılar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yine büyük ödülünün peşinden koşturtuyor. Kim Milyoner Olmak İster programı son bölümde neler yaşandı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

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Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaklaşık 10 yıldır ATV ekranlarındaki ekran macerasına devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 2011’den bu yana seyircisi ile buluşuyor. Kenan Işık’ın sunumu ile ekranlara merhaba diyen Kim Milyoner Olmak İster yarışması sunucusunun geçirdiği talihsiz hastalık nedeniyle 2019 yılından bu yana ekranların yakışıklı jönü Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunuluyor. Kültür ve bilginin harmanlandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster Programı Son Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine birbirinden iddialı yarışmacılarını ağırladı. Toplamda 7 yarışmanın katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu bölümünün ilk konuğu Seval Dağlı oldu. Yarışmada 7’nci soruya kadar gelmeyi başaran Seval Dağlı, yanlış cevap verince bin TL ile yarıştan ayrıldı. İkinci yarışmacı giydiği ozan kıyafeti tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Dertlipolat oldu. İyi bir performans sergileyen Ozan Dertlipolat, yarışın sonunda 7 bin 500 TL para ödülünü almaya hak kazandı. Benzer performanslar ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan diğer yarışmacılardan öne çıkan isim ise Batuhan Şengül oldu. Yarışmada 60 bin TL’lik soruyu gören Batuhan Şengül, cevaptan emin olamayınca 30 bin TL’lik ödülünü alarak geri çekildi.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yeni bölümü ile çıkacak olan Kim Milyoner Olmak İster programında birbirinden iddialı yarışmacılar bilgilerini ortaya koyacak. En çok bilenin değil, en çok hatırlayanın kazanacağı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarına gelecek.

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17 Tem 2021 - 00:06 - Dizi Fragmanları

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