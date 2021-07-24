- 24 Tem 2021 - 08:54

Şef Akademi (Cem Yılmaz Özel) Full İzle! 24 Temmuz 2021 2021 Şef Akademi 9. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Ekranların iddialı yarışmalarından biri olan Şef Akademi, hafta içi ekranlara gelen Doğada formatının ardından nihayet asıl yarışı ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bir eleme serisi ile daha ekranlara gelecek olan Şef Akademi, seyircisine bir de bayram özel sürprizi yapıyor. Peki, Şef Akademi 9. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi 8. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Şef Akademi 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaz sezonunda FOX TV ekranlarına merhaba demiş olan Şef Akademi programı, 15 şef adayından en iyisini arıyor. Seyircisinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Şef Akademi yarışmasının sunuculuğunu Öykü Sertel üstlenirken; jüri üyeliklerini şef Ali Ronay ve Arda Türkmen ile gezgin, gurme Ayhan Sicimoğlu üstleniyor. İddialı bir kadro ile ekranlara gelmeye devam eden Şef Akademi, cumartesi ve pazar günleri FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisi karşısına çıkıyor.

Şef Akademi 8. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 8. bölümü ile çıkan Şef Akademi programında; ilk yarış bir tatlı üzerinden gerçekleşti. Jüri üyelerine profiterol yapan yarışmacılar, birinci olmak ve takımların kaderini değiştirmek için kıran kırana bir mücadele verdi. Bu yarışın birincisi olan yeşil takımdan Kadir, yaptığı değişiklik ile Şef Akademi’deki tüm dengeleri alt üst etti. Hakkını turuncu takımdan Tolga’yı kırmızı takıma, kırmızı takımdan Dilan’ı ise turuncu takıma almak için kullanan Kadir, diğer yarışmacılarının bütün eleştirilerini üzerine çekti.

Şef Akademi yarışının ilk gününde takım dokunulmazlığı için yarışan yarışmacılar, jüri üyelerine Osmanlı Mutfağı’nın önde gelen yemeklerinden olan üç ayrı lezzet hazırladı. Etli yemek, safranlı pilav ve tatlı ile jüri karşısına çıkan takımlardan dokunulmazlığı Ayten, Tolga ve Berat’ın olduğu kırmızı takım kazandı. Şef Akademi yarışmasının ikinci gününde enginar ürünü ile çalışan yarışmacılar, tuzludan tatlıya üç ayrı çeşit enginar yemeği ile jüri karşısına çıktı. Yapılan yemek düellolarının sonunda eleme potasına giren; Çağlar, Kadir ve Elif’ten yarışmada bıçağını bırakan son isim Elif oldu.

Şef Akademi 9. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına yeni bölümü ile çıkmaya hazırlan Şef Akademi, 9. bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek. Şef Akademi yarışmasında 9. bölümünde; bayrama özel bir konuk alan jüri üyeleri, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı ağırlayacak. Yarışmacıları ve izleyenleri eğlenceli dakikaların beklediği Şef Akademi yarışması, bugün saat 20.00’da FOX TV ekranlarında olacak.

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24 Tem 2021 - 08:54 - Dizi Fragmanları

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