MasterChef 2021 Full İzle! 24 Temmuz 2021 MasterChef 20. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 24 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Beş sezondur Türkiye’de yayınlanmaya devam eden MasterChef yarışması, dünyaca ünlü ve İngiliz kökenli bir aşçılık yarışmasından ekranlara uyarlanıyor. İlk sezonu ile Show TV ekranlarına gelen MasterChef Türkiye, son dört sezondur TV8 kanalından yayınlanıyor. Yapımcılığını Acun Medya ve Acun Ilıcalı’nın üstlendiği MasterChef Türkiye 2021, iddialı bir giriş ile yeni sezonunun nefesleri kesen yarışını ekranlara getirmeye devam ediyor. Jüri üyeliklerini ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye 2021, uzun bir aranın ardından haftanın 5 günü TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef Türkiye 2021 19. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 19. bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021, üçlü düellolardan oluşan ikinci eleme turundan bir bölüm daha ekranlara getirdi. Güne damgasını vuran iki düello; Bülent, Arif ve Ali ile Mehmet, Hamza ve Şükrü arasında gerçekleşti. Günün ilk düellosu olan Bülent, Arif ve Ali jüri üyelerine kalamar dolması yaparak, MasterChef Türkiye hayallerine devam etmeye çalıştı. Bu üçlüden bir üst turu garantileyen isim ise, yaptığı lezzetli tabak ile Ali oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde bir diğer düello; Mehmet, Hamza ve Şükrü arasında gerçekleşti. Türk mutfağımım popüler yemeklerinden olan karnıyarık ve pilav yapan yarışmacılardan ilk önlüğü bırakan Mehmet olurken; MasterChef Türkiye hayallerine devam eden isim Hamza oldu.

MasterChef 2021 20. Bölüm Tanıtım Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına Kurban Bayramı nedeniyle verdiği aradan sonra ilk kez çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 20. bölümü ile ekranlara gelecek. Üçlü düellolar tarihinin en kalabalık serisi ile ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde 10’dan fazla ekip bir üst tur için yarışacak. MasterChef Türkiye 2021, yeni bölümü ile 25 Temmuz Pazar günü TV8 ekranlarında olacak.