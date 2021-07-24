Baş Belası 6. Bölüm Full İzle! 24 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baş Belası 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Baş Belası, aldığı reytingler ile diziler arasındaki krallığını korumaya devam ediyor. ATV ekranlarına ARC film imzalı olarak gelen Baş Belası dizisi, polisiye ve komedi türünü birleştirmesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in paylaştığı Baş Belası dizisi her pazar saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Baş Belası Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 5. bölümü ile çıkan Baş belası dizisi, yine aksiyon dolu bir bölümü ile ekranlara geldi. Baş Belası dizisinin 5. bölümünde; bir at çiftliğinde yaşanan cinayet üzerine harekete geçen ekip, olayı çözmek için kolları sıvadı. Emniyet içerisinde baş komiser Şahin’in müdür Yener’e saldırdığı hızla yayılırken; amir Mehmet, Şahin’i Yetkin’in gazabından koruyabilmek için harekete geçti. Herkesi bu olaydan kurtaracak bir çözüm bulan Mehmet Amir, baş komiser Şahin’i psikolog İpek ile terapiye zorladı. İpek ve Şahin bu terapi ile daha çok vakit geçirmeye başlarken, İpek’in oğlu Görkem’e dans gösterisi için Şahin’in yardım etmesi ikili arasındaki diyaloğu daha sıcak hale getirdi. Öte yandan Nazlı ile arası açılan İpek, arkadaşının gönlünü almak için harekete geçti.

Baş Belası Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına yeni bölümü ile çıkamaya hazırlanan Baş Belası dizisi, 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Baş Belası dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanlarına göre; geçici bir süre açığa alınan Şahin baş komiser, bütün enerjisini varlığına inandığı şebekeyi ortaya çıkarmaya adayacak. Bu süreç içerisinde ekip arkadaşı İpek ve amir Ahmet; Şahin’in yanında yer alırken, Yetkin müdür İpek’i oyun dışı bırakmaya çalışacak. Baş Belası, 25 Temmuz 2021 Pazar günü ATV ekranlarında olacak.