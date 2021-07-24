- 24 Tem 2021 - 09:04

Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 24 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle

Yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, en iddialı yarışlarından birini ekranlara getiriyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster programı son bölümde neler yaşandı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

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Kim Milyoner Olmak İster 943. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarındaki macerasına 2011 yılından bu yana devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışması, sunucusu Kenan Işık’ın geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle, 2019’dan bu yana Türkiye’nin tescilli yakışıklı isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlara geliyor. Yarışmacıların Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülü için yarıştığı programda, toplam 12 soru yer alıyor. 1 milyon büyük ödülü ile tüm katılımcılarını cezbeden Kim Milyoner Olmak İster, 4 joker hakkı ile de yarışmacılarına destek olmayı ihmal etmiyor. Öte yandan şimdiye kadar bir kişinin büyük ödüle kavuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soruları genel kültür ve bilgi üzerine yoğunlaşıyor. Her cumartesi yeni bölümü ile ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Kim Milyoner Olmak İster Programı Son Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü çıkan Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden iddialı yarışmacıların yarışına tanıklık etti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde; 7 farklı yarışmacı büyük ödüle kavuşmak için ter döktü. Yarış boyunca sık sık joker haklarına başvuran Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları, kazandıkları paraları koruma altına almak için önlerine konulan baraj engelini açmaya çalıştı. Sesli sorulardan görüntülü sorulara kadar pek çok soruyu cevaplayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yarışmacıları, tüm Türkiye yine bilgi dolu bir cumartesi akşam yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına yeni bölümü ile çıkmaya hazırlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde, 6’dan fazla yarışmacı büyük ödül için yarışırken, bu ödüle en çok yaklaşacak olan kişi şimdiden büyük bir merakla beklenmeye başlıyor. Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.  

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24 Tem 2021 - 09:04 - Dizi Fragmanları

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