MasterChef 2021 Full İzle! 26 Temmuz 2021 MasterChef 21. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 26 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef, Türkiye’deki yayın hayatına beşinci sezonu ile devam ediyor. Son dört sezondur TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye 2021, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliği ile ekranlara geliyor. Haftanın beş günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021, yeni bölümlerini saat 20.00’da yayınlıyor.

MasterChef 20. Bölümde Neler Oldu?

MasterChef Türkiye 2021 yarışı Kurban Bayramı nedeniyle çıktığı uzun bir aranın ardından seyirci karşısına 20. bölümü ile geldi. Üçlü düellolarının sergilendiği ikinci eleme turu ile ekranlara gelmeye devam eden MasterChef Türkiye 20. bölümünde; dört farklı düello gerçekleşti. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünün birinci düellosu; Aykan, Murat ve Pınar arasında gerçekleşti. Jüri üyelerine tatlı yapan üçlüden ilk önlüğü bırakan Murat olurken; bir üst tura geçen isim Pınar oldu.

MasterChef Türkiye’nin ikinci düellosu Bilal, Umutcan ve Bahadır arasında gerçekleşti. Jüri üyelerine ahtapot salatası yapan üçlüden, önlüğü bırakan ilk isim Bahadır olurken, yoluna devam eden yarışmacı Umutcan oldu. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında gerçekleşen diğer düellolar; Necdet, Oktay ve Emirhan ile Kübra, Pelin ve Rümeysa arasında gerçekleşti. Necdet, Oktay ve Emirhan üçlüsünden ilk giden hijyen hatası nedeniyle Oktay olurken, kazanan Necdet oldu. Öte yandan Kübra, Pelin, Rümeysa üçlüsünden önlüğü ilk bırakan isim Rümeysa, önlüğü çıkarmayan isim ise Pelin olarak açıklandı.

MasterChef 21. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bu akşam çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması 21. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanına göre; yarışmanın yeni bir üçlü düellosu ekranlara gelecek. Börekten et yemeğine pek çok lezzetin yapılacağı MasterChef Türkiye 2021 bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarına yeni bölümü ile geliyor.