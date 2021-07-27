- 27 Tem 2021 - 00:04

Şef Akademi Doğada Full İzle! 27 Temmuz 2021 Şef Akademi 27. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi Doğada, giderek azalan yarışmacı sayısı ile yarışı kızıştırmaya devam ediyor. Takımların bir kez daha hafta sonu gerçekleşen Şef Akademi yarışı sonucu karılmasının ardından yarışmacılardan ikisi birbirine düşüyor. Peki, Şef Akademi Doğada 27. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi Doğada 26. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi Doğada yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Şef Akademi 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Şef Akademi yarışmasının hafta içi versiyonu olarak yayın hayatına başlayan Şef Akademi Doğada, aynı yarışmacılar ile yarışın hafta içi de devam etmesini sağlıyor. Yarışmacılara özel olarak kurulan çiftliklerde doğal gıda ürünleriyle programa konuk olan şeflerin tabaklarını yapmaya çalışan takımlar, haftanın avantajını kazanmak için kıyasıya bir yarış ortaya koyuyor. Öykü Sertel’in sunumuyla hafta içi her gün FOX TV ekranlarına gelen Şef Akademi Doğada, saat 11.00’da yayınlanıyor.

Şef Akademi Doğada 26. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 26. bölümü ile çıkan Şef Akademi Doğada, yine kıran kırana bir yarışı ekranlara getirdi. Şe Akademi Doğada yarışmasının 26. bölümünde; yarışmacıların konuğu Şef Ali Açıkgöz oldu. Yarışmacılara Anadolu mutfağı hakkında eşsiz bilgiler veren Ali Açıkgöz, Anadolu’da binlerce yıl önce yapılmaya başlanan Hırınç ekmek çeşidini Şef Akademi Doğada izleyicilerine özel olarak yaptı. Yarışmacılardan aynı yemeği isteyen Açıkgöz, günün sonunda onlara puanlarını verdi. Buna göre; yeşil takım adına yarışan Kadir; şeften 6, diğer takımlardan 21 puan alarak günü sonuncu olarak kapattı. Turuncu takım adına Ruşa ve kırmızı takım adına yarışan Ayten günü 28 puan ile bitirdi. Mor takım adına yarışan Murat ise; şeften 7, diğer takımlardan 22 puan alarak günü birincilik ile kapattı. Şef Akademi Doğada yarışmasının yayınlanan son bölümüne damga vuran ise, takım değişikliği nedeniyle Kadir ve Murat arasında gerçekleşen tartışma oldu.

Şef Akademi Doğada 27. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Şef Akademi Doğada yarışması bugün 27. bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Yeni bölümünde pide ustası Tolga Kuru’yu ağırlayacak olan Şef Akademi Doğada yarışmacıları, günün birincilliği için meşhur kıymalı Bafra pidesi yapıyor. Şef Akademi Doğada, bugün saat 11.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

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27 Tem 2021 - 00:04 - Dizi Fragmanları

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