MasterChef 2021 Full İzle! 27 Temmuz 2021 MasterChef 22. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 27 Temmuz 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarındaki dördüncü sezonuna merhaba diyen MasterChef Türkiye, ilk günkü heyecanı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Jüri üyeliklerini ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun üstlendiği MasterChef Türkiye 2021, bu kez en iddialı yarışmacılarını seyircisi ile tanıştırıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden yarışmacıların katıldığı MasterChef Türkiye 2021, haftanın 5 günü saat 20.00’da Tv8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

MasterChef 21. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 21. bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması birbirinden iddialı üçlü düellolarını ekranlara getirdi. Üç ayrı düello ile seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021, Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli üç ayrı yemeğini yarışmacılardan istedi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ilk düellosu Yeşer, Fatih ve Suzan arasında gerçekleşti. Yarışmacılardan el açması bir börek isteyen jüri üyeleri, onları olabildiğince zorladı. Suzan’ın yarış anında bir kaza yapması, ikinci kez hamur açmasına neden olurken, yarıştan ilk elenen Fatih oldu. Tüm aksiliklere rağmen üçlü düellonun kazananı ise Suzan olarak açıklandı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ikinci düellosu; Can, Samet ve Milhan arasında gerçekleşti. Anadolu mutfağından bir pilav yapan üçlüden MasterChef hayallerine devam eden isim Milhan oldu. MasterChef Türkiye 2021’in son bölümündeki son düello; Bahri, Eren ve Emirhan arasında gerçekleşti. Süt helvası yapan üçlüden ilk yarışa veda eden Emirhan oldu. MasterChef Junior Kayra’nın babası Bahri ise, Eren’e elenerek, MasterChef hayallerine veda etti.

MasterChef 22. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına bu akşam 22. bölümü ile çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması yine birbirinden iddialı düelloları ekranlara getirecek. Yarışmacılardan birinin avokado takıntısı güne damga vuracakken, mutfakta çıkan yangın kazası stüdyoyu harekete geçirecek. MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.